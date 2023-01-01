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*Вокалистка ARCH ENEMY: «Не кушайте животинку!» 106
*DAVE MUSTAINE — о METALLICA: «Почему эти парни не хотят игра... 37
*Журнал Rolling Stone включил альбом METALLICA "St. Anger" в ... 23
*Бывший гитарист MEGADETH заявил, что DAVE MUSTAINE не может ... 18
*BIFF BYFORD: «Быть успешным в музыке — это как выиграть в ло... 18
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Nervosa

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20 фев 2023 : 		 Пополнение в NERVOSA

2 фев 2023 : 		 Потери в NERVOSA

13 янв 2023 : 		 Пополнение в NERVOSA

23 дек 2022 : 		 NERVOSA расстались с барабанщицей

23 ноя 2021 : 		 Обучающее видео от NERVOSA

3 мар 2021 : 		 Видео с текстом от NERVOSA

1 фев 2021 : 		 Вокалистка NERVOSA: «Психиатрия и металл тесно связаны»

20 янв 2021 : 		 Новое видео NERVOSA

19 янв 2021 : 		 Рассказ об издании альбома NERVOSA

16 дек 2020 : 		 Обучающее видео от NERVOSA

18 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от NERVOSA

29 окт 2020 : 		 NERVOSA запустили серию роликов

13 окт 2020 : 		 Новое видео NERVOSA

6 май 2020 : 		 Новый состав NERVOSA

27 апр 2020 : 		 2⁄3 ушли из NERVOSA

20 мар 2019 : 		 Концертное видео NERVOSA

17 июн 2018 : 		 Обучающее видео от NERVOSA

15 май 2018 : 		 Новое видео NERVOSA

7 апр 2018 : 		 Новое видео NERVOSA

27 мар 2018 : 		 Новый альбом NERVOSA выйдет летом

10 фев 2018 : 		 NERVOSA приступили к записи

26 май 2016 : 		 Новое видео NERVOSA

18 май 2016 : 		 Семплы новых песен NERVOSA

13 май 2016 : 		 Новая песня NERVOSA

19 апр 2016 : 		 Видео с текстом от NERVOSA

11 мар 2016 : 		 Новый альбом NERVOSA выйдет в июне
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|||| 20 фев 2023

Пополнение в NERVOSA



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Группа NERVOSA опубликовала следующее сообщение:

«Michaela Naydenova — новая барабанщица Nervosa! Она записала и сочинила все партии ударных для нового альбома за очень короткое время, за которое нужно было все выучить и придумать, она просто бестия и проделала потрясающую работу, и мы не можем дождаться, чтобы показать её всем вам. Давайте поприветствуем ее! В ближайшие дни будет объявлено много нового, так что следите за новостями»



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