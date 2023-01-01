20 фев 2023



Пополнение в NERVOSA



Группа NERVOSA опубликовала следующее сообщение:



«Michaela Naydenova — новая барабанщица Nervosa! Она записала и сочинила все партии ударных для нового альбома за очень короткое время, за которое нужно было все выучить и придумать, она просто бестия и проделала потрясающую работу, и мы не можем дождаться, чтобы показать её всем вам. Давайте поприветствуем ее! В ближайшие дни будет объявлено много нового, так что следите за новостями» http://www.nervosa.com.br/





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