сегодня



KIRK HAMMETT, RINGO STARR, SLASH, NANCY WILSON и другие поздравляют JASON BECKER



Ringo Starr (THE BEATLES),Slash (GUNS N' ROSES),Nancy Wilson (HEART) and Kirk Hammett (METALLICA) и многие другие поздравили JASON BECKER'a с 55-летием:



00:47 Marty Friedman - MEGADETH, CACOPHONY

02:08 Chris Broderick - MEGADETH, ACT OF DEFIANCE, IN FLAMES

03:13 Richie Kotzen - THE WINERY DOGS, MR. BIG, Solo

03:46 Gregg Bissonette - DAVID LEE ROTH, RINGO STARR & HIS ALL-STARR BAND

05:03 Slash & Duff McKagan - GUNS N' ROSES, VELVET REVOLVER

05:15 Joe Bonamassa - BLACK COUNTRY COMMUNION, Solo

05:30 John 5 - MARILYN MANSON, ROB ZOMBIE

06:12 Matt Bissonette - JOE SATRIANI, ELTON JOHN, DAVID LEE ROTH BAND

07:00 Nancy Wilson - HEART

07:50 Steve Stevens - BILLY IDOL

09:00 Uli Jon Roth - SCORPIONS, ELECTRIC SUN, Solo

09:44 Kirk Hammett - METALLICA, EXODUS

10:35 Eddie Trunk - "That Metal Show"

11:27 Nita Strauss & Josh Villalta - ALICE COOPER, DEMI LOVATO, Solo

11:55 Steve Hunter - LOU REED, ALICE COOPER, DAVID LEE ROTH BAND

12:39 Nili Brosh - TONY MACALPINE, Solo, DANNY ELFMAN, Cirque Du Soleil

13:06 Gene Hoglan & Laura Christine - DARK ANGEL, DEATH, DETHKLOK; NUKEM, ZIMMERSHOLE, WARFACE

13:35 Joe Satriani - CHICKENFOOT, Solo

13:49 Daniel Mongrain - VOIVOD

14:21 Seymour Duncan - Guitar Pickups Company

14:40 Steve Vai - DAVID LEE ROTH, WHITESNAKE

15:28 Alex Skolnick - TESTAMENT, ALEX SKOLNICK TRIO

16:20 Chuck Billy - TESTAMENT

16:45 Steve Lukather - TOTO, RINGO STARR & HIS ALL-STARR BAND

17:11 Paul Gilbert - MR. BIG, RACER X

18:11 Mike Varney - Shrapnel Records

19:03 Matt Blackett - Guitar Player magazine, EverTune

20:10 Vinnie Moore - UFO

21:00 Jason Newsted - METALLICA, NEWSTED, VOIVOD, OZZY OSBOURNE

21:21 Charlie Benante - ANTHRAX, PANTERA

21:32 Gus G - FIREWIND, OZZY OSBOURNE

22:16 THE ARISTOCRATS - Guthrie Govan, Marco Minnemann, Bryan Beller

22:44 Eric Johnson

23:00 Jeff Loomis - ARCH ENEMY, NEVERMORE, Solo

23:18 Nuno Bettencourt - EXTREME

24:20 Tony McAlpine

26:03 Ringo Starr - THE BEATLES, RINGO STARR & HIS ALL-STARR BAND







+1 -0



просмотров: 266