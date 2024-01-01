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MARTY FRIEDMAN о работе с JASON BECKER



MARTY FRIEDMAN в недавнем интервью вспомнил о совместной работе с JASON BECKER:



«Наша проблема заключалась в том, что мы слишком много блистали на сцене практически все время. Слушатель может выдержать только немного блеска. Любая песня на «Go Off!» может содержать гитарную работу, равную одному полному альбому. Это было похоже на «сборник гитарных соло». Мы знали, что слушателям обычно нужна запоминающаяся песня, а не безумное гитарное соло или рифф, но мы хотели быть экстремальными, независимо от того, нравится это людям или нет. В то время эта экстремальность была большим минусом, но, возможно, именно поэтому сейчас альбом ценится больше, чем тогда».











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