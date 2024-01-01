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*Вокалист HELLOWEEN: «Коммунизм не лучше фашизма» 101
*TOMMY LEE подмывается раз в неделю. Как настоящий европеец 35
*Гитарист BIOHAZARD травит байки про Lars'a 24
*Лидер MANOWAR о перезаписи "Sign Of The Hammer" 24
*Басист MR. BIG: ««Я с удовольствием объясню любому, почему П... 20
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Jason Becker

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30 дек 2024 : 		 MARTY FRIEDMAN о работе с JASON BECKER

23 июл 2024 : 		 KIRK HAMMETT, RINGO STARR, SLASH, NANCY WILSON и другие поздравляют JASON BECKER

19 фев 2024 : 		 STEVE VAI: «JASON BECKER, пожалуй, самый яркий пример человеческого духа, противостоящего немыслимым испытаниям, во всей музыкальной сфере»

17 фев 2024 : 		 Новое видео JASON BECKER

24 дек 2023 : 		 JASON BECKER выручил за гитару Эдди Ван Халена 110 000

21 ноя 2023 : 		 JASON BECKER продаст гитару Эдди зимой

25 июл 2023 : 		 JASON BECKER продает гитару Эдди

2 май 2022 : 		 GUS G. навестил JASON BECKER

22 июл 2021 : 		 Гитары JASON BECKER ушли за 230 тысяч

8 июл 2021 : 		 CHRIS BRODERICK играет на гитаре композицию JASON BECKER

2 июл 2021 : 		 Три гитары JASON BECKER выставлены на аукцион

16 июн 2021 : 		 Для JASON BECKER собрали почти 250 000 долларов

26 май 2021 : 		 JASON BECKER: «Я наконец-то снова начинаю чувствовать себя самим собой»

21 май 2021 : 		 METALLICA, STEVE VAI, PAUL STANLEY и другие продают гитары ради JASON'a BECKER'a

12 апр 2021 : 		 JASON BECKER прошел лечение

6 апр 2021 : 		 У JASON BECKER учащенное сердцебиение

24 мар 2021 : 		 Музыканты собирают деньги для JASON'а BECKER'а

20 апр 2020 : 		 Подписанная гитара для JASON'a BECKER'a ушла за $26 000

1 окт 2019 : 		 JASON BECKER перенёс две операции

24 мар 2019 : 		 Здоровье JASON'а BECKER'a в порядке

17 янв 2019 : 		 Как и что играл JASON BECKER в 16 лет?

16 ноя 2018 : 		 Новое видео JASON BECKER

15 окт 2018 : 		 JOE SATRIANI, STEVE VAI, NEAL SCHON, MARTY FRIEDMAN на новом альбоме JASON BECKER

5 окт 2016 : 		 JASON BECKER работает над новым альбомом

29 янв 2013 : 		 ULI JON ROTH, STEVE MORSE, RICHIE KOTZEN, GUS G. выступили на 'Jason Becker's Not Dead Yet'

6 дек 2012 : 		 Фрагмент документального фильма JASON'a BECKER'a
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MARTY FRIEDMAN о работе с JASON BECKER



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MARTY FRIEDMAN в недавнем интервью вспомнил о совместной работе с JASON BECKER:

«Наша проблема заключалась в том, что мы слишком много блистали на сцене практически все время. Слушатель может выдержать только немного блеска. Любая песня на «Go Off!» может содержать гитарную работу, равную одному полному альбому. Это было похоже на «сборник гитарных соло». Мы знали, что слушателям обычно нужна запоминающаяся песня, а не безумное гитарное соло или рифф, но мы хотели быть экстремальными, независимо от того, нравится это людям или нет. В то время эта экстремальность была большим минусом, но, возможно, именно поэтому сейчас альбом ценится больше, чем тогда».






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