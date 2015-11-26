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The 69 Eyes

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8 апр 2019 : 		 Вокалист THE 69 EYES о новом альбоме: «Пожалуй, это лучшее, что мы записывали»

6 сен 2018 : 		 THE 69 EYES приступили к записи

10 июл 2018 : 		 THE 69 EYES готовятся к записи

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10 авг 2017 : 		 Новые песни вокалиста THE 69 EYES

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2 май 2017 : 		 Вокалист THE 69 EYES выпускает сольный альбом

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15 июл 2016 : 		 Новое видео THE 69 EYES

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9 апр 2016 : 		 Новое видео THE 69 EYES

15 янв 2016 : 		 Новое видео THE 69 EYES

9 янв 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома THE 69 EYES

30 ноя 2015 : 		 Новый альбом THE 69 EYES выйдет в апреле

30 июл 2015 : 		 THE 69 EYES приступили к записи

7 май 2015 : 		 Барабанщик THE 69 EYES открывает бар

4 фев 2015 : 		 Переиздания THE 69 EYES выйдут в апреле

17 окт 2013 : 		 Видео с текстом THE 69 EYES

25 сен 2013 : 		 В компиляцию THE 69 EYES войдет новый трек

23 апр 2013 : 		 THE 69 EYES выпустили новый сингл

25 янв 2013 : 		 Новый ЕР THE 69 EYES выйдет в феврале

16 ноя 2012 : 		 Новое видео THE 69 EYES

30 окт 2012 : 		 Вино от THE 69 EYES
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Вокалист THE 69 EYES о новом альбоме: «Пожалуй, это лучшее, что мы записывали»



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THE 69 EYES в настоящий момент заняты сведением нового альбома, релиз которого намечен на сентябрь, а выход первого сингла — на конец мая. В недавнем разговоре с Capital Chaos Jyrki 69 рассказал следующее:

«Я считаю, что, пожалуй, это лучшая наша запись в карьере. Даже несмотря на то, что это наша двенадцатая пластинка, ради всего святого, так что ничего нового для нас нет».

Что касается текстов, то вдохновение он черпал в слетевшем с катушек современном мире:

«Вдохновляла сама жизнь — серьёзно вдохновила на создание кое-чего классного для альбома. Но нашлось место и ряду культовых фильмов, мультяшному рок-н-роллу и отсылкам к хоррорам. Так что вроде и обычный альбом 69 EYES, но действительно очень свежий, очень роковый, сырой и мощный!»



THE 69 EYES Singer On Upcoming Album:






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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Virgo_ad_noctum


8 апр 2019, 16:07		Когда кто-то начинает расхваливать свой альбом, скорее всего, стоит ждать унылую муть. А от 69 глаз я, кроме унылой мути, ничего и так не ожидаю )))

nabastak_


8 апр 2019, 16:52		Да норм группа.
Фотка еще с прошлого альбома, но, блин - какой же у них всех видок пропитый ))


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