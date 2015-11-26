Вокалист THE 69 EYES о новом альбоме: «Пожалуй, это лучшее, что мы записывали»
THE 69 EYES в настоящий момент заняты сведением нового альбома, релиз которого намечен на сентябрь, а выход первого сингла — на конец мая. В недавнем разговоре с Capital Chaos Jyrki 69 рассказал следующее:
«Я считаю, что, пожалуй, это лучшая наша запись в карьере. Даже несмотря на то, что это наша двенадцатая пластинка, ради всего святого, так что ничего нового для нас нет».
Что касается текстов, то вдохновение он черпал в слетевшем с катушек современном мире:
«Вдохновляла сама жизнь — серьёзно вдохновила на создание кое-чего классного для альбома. Но нашлось место и ряду культовых фильмов, мультяшному рок-н-роллу и отсылкам к хоррорам. Так что вроде и обычный альбом 69 EYES, но действительно очень свежий, очень роковый, сырой и мощный!»
Virgo_ad_noctum
nabastak_
Фотка еще с прошлого альбома, но, блин - какой же у них всех видок пропитый ))
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).