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Вокалист THE 69 EYES о новом альбоме: «Пожалуй, это лучшее, что мы записывали»



THE 69 EYES в настоящий момент заняты сведением нового альбома, релиз которого намечен на сентябрь, а выход первого сингла — на конец мая. В недавнем разговоре с Capital Chaos Jyrki 69 рассказал следующее:



«Я считаю, что, пожалуй, это лучшая наша запись в карьере. Даже несмотря на то, что это наша двенадцатая пластинка, ради всего святого, так что ничего нового для нас нет».



Что касается текстов, то вдохновение он черпал в слетевшем с катушек современном мире:



«Вдохновляла сама жизнь — серьёзно вдохновила на создание кое-чего классного для альбома. Но нашлось место и ряду культовых фильмов, мультяшному рок-н-роллу и отсылкам к хоррорам. Так что вроде и обычный альбом 69 EYES, но действительно очень свежий, очень роковый, сырой и мощный!»



















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