Новое видео THE 69 EYES



THE 69 EYES выпустят новую работу, получившую название "Death Of Darkness", 21 апреля на Atomic Fire Records во всём мире, кроме Финляндии, где за релиз будут отвечать Vallila Music House. На физическом носителе в США альбом будет доступен с пятого мая. Продюсировал запись Erno Laitinen в Inkfish Studios, Хельсинки. Miles Walker отвечал за сведение в Westside Sound Studios, Атланта, штат Джорджия, вместе с Erno Laitinen'ом, а мастеринг проводил Tom Baker. Оформление создал Adrian Baxter (PARADISE LOST, THE HALO EFFECT, MAYHEM, SCHAMMASCH). Альбом будет доступен в следующих вариантах:



* Digipak CD

* Blue-Clear vinyl

* Blood Red Marbled vinyl

* Digital



Трек-лист "Death Of Darkness":



01. Death Of Darkness

02. Drive

03. Gotta Rock

04. This Murder Takes Two (feat. Kat Von D)

05. California

06. Call Me Snake

07. Dying In The Night

08. Something Real

09. Sundown

10. Outlaws



Видео на "Death Of Darkness" доступно ниже.







