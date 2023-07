сегодня



Новое видео THE 69 EYES



"Aloha From Hell", новое видео группы THE 69 EYES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Goo Goo Muck - A Tribute To The Cramps, выходящего четвертого августа:



"Human Fly" - Shooter Jennings

"Bikini Girls With Machine Guns" - The Courettes

"Aloha From Hell" - The 69 Eyes

"I Was A Teenage Werewolf" - Night Beats

"Goo Goo Muck" - The Brains & Rezurex

"Primitive" - The Hillbilly Moon Explosion

"Fissure Of Rolando" - Flamin' Groovies

"Garbageman" - Blitzkid

"I Can't Hardly Stand It" - The Brains

"The Way I Walk" - Linda Gail Lewis, Danny B. Harvey & Clem Burke

"Can Your Pussy Do The Dog?" - The Fuzztones







просмотров: 202