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The 69 Eyes

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8 фев 2021 : 		 Новое видео THE 69 EYES

18 дек 2020 : 		 Трейлер стрима THE 69 EYES

15 дек 2020 : 		 Стрим от THE 69 EYES

25 июн 2020 : 		 Новое видео THE 69 EYES

24 янв 2020 : 		 Видео с текстом от THE 69 EYES

1 ноя 2019 : 		 WEDNESDAY 13, CALICO COOPER, DANI FILTH в новом клипе THE 69 EYES

12 окт 2019 : 		 Видео с текстом от THE 69 EYES

1 окт 2019 : 		 Вокалист THE 69 EYES в Vegan Black Metal Chef

14 сен 2019 : 		 Новое видео THE 69 EYES с участием фронтмена CRADLE OF FILTH

29 авг 2019 : 		 Новый альбом THE 69 EYES выйдет на виниле

12 авг 2019 : 		 Новое видео THE 69 EYES

26 июл 2019 : 		 Новое видео THE 69 EYES

12 июл 2019 : 		 Трейлер к новому альбому THE 69 EYES

19 июн 2019 : 		 Видеотрейлер к новому альбому THE 69 EYES

26 май 2019 : 		 Новое видео THE 69 EYES

8 апр 2019 : 		 Вокалист THE 69 EYES о новом альбоме: «Пожалуй, это лучшее, что мы записывали»

6 сен 2018 : 		 THE 69 EYES приступили к записи

10 июл 2018 : 		 THE 69 EYES готовятся к записи

25 ноя 2017 : 		 Новое видео THE 69 EYES

9 ноя 2017 : 		 THE 69 EYES выпустят рождественский сингл

10 авг 2017 : 		 Новые песни вокалиста THE 69 EYES

29 июл 2017 : 		 Новое видео 360 ° от THE 69 EYES

21 июн 2017 : 		 Новое видео вокалиста THE 69 EYES

26 май 2017 : 		 Новое видео вокалиста THE 69 EYES

2 май 2017 : 		 Вокалист THE 69 EYES выпускает сольный альбом

6 окт 2016 : 		 Новое видео THE 69 EYES
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Новое видео THE 69 EYES



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"Miss Pastis", новое видео THE 69 EYES, доступно для просмотра ниже. Этот трек вошёл в новый студийный альбом "Universal Monsters", выпущенный на Nuclear Blast в 2016 году.

THE 69 EYES - Official Video For



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Saxon9


8 фев 2021, 17:15		Петергоф?


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