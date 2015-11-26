Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Видео с текстом от LAKE OF TEARS 25
*Новый альбом LAKE OF TEARS выйдет зимой 24
*Новый сингл HELLOWEEN выйдет весной 23
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Многие музыканты стали мягче» 22
*Новое видео TILL LINDEMANN & DAVID GARRETT 16
[= ||| все новости группы



*

The 69 Eyes

*



15 дек 2020 : 		 Стрим от THE 69 EYES

25 июн 2020 : 		 Новое видео THE 69 EYES

24 янв 2020 : 		 Видео с текстом от THE 69 EYES

1 ноя 2019 : 		 WEDNESDAY 13, CALICO COOPER, DANI FILTH в новом клипе THE 69 EYES

12 окт 2019 : 		 Видео с текстом от THE 69 EYES

1 окт 2019 : 		 Вокалист THE 69 EYES в Vegan Black Metal Chef

14 сен 2019 : 		 Новое видео THE 69 EYES с участием фронтмена CRADLE OF FILTH

29 авг 2019 : 		 Новый альбом THE 69 EYES выйдет на виниле

12 авг 2019 : 		 Новое видео THE 69 EYES

26 июл 2019 : 		 Новое видео THE 69 EYES

12 июл 2019 : 		 Трейлер к новому альбому THE 69 EYES

19 июн 2019 : 		 Видеотрейлер к новому альбому THE 69 EYES

26 май 2019 : 		 Новое видео THE 69 EYES

8 апр 2019 : 		 Вокалист THE 69 EYES о новом альбоме: «Пожалуй, это лучшее, что мы записывали»

6 сен 2018 : 		 THE 69 EYES приступили к записи

10 июл 2018 : 		 THE 69 EYES готовятся к записи

25 ноя 2017 : 		 Новое видео THE 69 EYES

9 ноя 2017 : 		 THE 69 EYES выпустят рождественский сингл

10 авг 2017 : 		 Новые песни вокалиста THE 69 EYES

29 июл 2017 : 		 Новое видео 360 ° от THE 69 EYES

21 июн 2017 : 		 Новое видео вокалиста THE 69 EYES

26 май 2017 : 		 Новое видео вокалиста THE 69 EYES

2 май 2017 : 		 Вокалист THE 69 EYES выпускает сольный альбом

6 окт 2016 : 		 Новое видео THE 69 EYES

15 июл 2016 : 		 Новое видео THE 69 EYES

13 май 2016 : 		 Новое видео THE 69 EYES
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Стрим от THE 69 EYES



*
zoom
*
* *
THE 69 EYES сообщили о том, что проведут специальный стрим по случаю 30-летия группы, который будет снят на выступлении в Kulttuuritalo. Детали и билеты доступны по этому адресу.

THE 69 EYES Announce 30th Anniversary Worldwide Live Stream Revisited



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 321

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом