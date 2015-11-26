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Стрим от THE 69 EYES



THE 69 EYES сообщили о том, что проведут специальный стрим по случаю 30-летия группы, который будет снят на выступлении в Kulttuuritalo. Детали и билеты доступны по этому адресу.







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