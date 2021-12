сегодня



Вокалист THE 69 EYES вместе с TIFFANY исполняют песню THE HUMAN LEAGUE



Вокалист THE 69 EYES Jyrki 69 вместе с TIFFANY представили собственное прочтение хита THE HUMAN LEAGUE “Don’t You Want Me”. Этот трек будет включён в сольный альбом музыканта, "American Vampire", выход которого намечен на 17 декабря.



Трек-лист:



"SexDrugsRockn'Roll" feat. Shotgun Messiah

"White Rabbit" feat. Steve Stevens

"Dreamtime" feat. Rosetta Stone

"Bite It You Scum" feat. Leæther Strip

"American Vampire" feat. Skold

"Don't You Want Me" feat. Tiffany

"Decision" feat. The KVB

"Deviant Carousal" feat. Xiu Xiu

"Clover" feat. Youlooktired

"Last Dance Not My God"











