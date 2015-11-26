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The 69 Eyes

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2 дек 2021 : 		 Вокалист THE 69 EYES вместе с TIFFANY исполняют песню THE HUMAN LEAGUE

31 окт 2021 : 		 Новое видео вокалиста THE 69 EYES

12 май 2021 : 		 STEVE STEVENS и вокалист THE 69 EYES записали песню

29 мар 2021 : 		 Концертное видео THE 69 EYES

8 фев 2021 : 		 Новое видео THE 69 EYES

18 дек 2020 : 		 Трейлер стрима THE 69 EYES

15 дек 2020 : 		 Стрим от THE 69 EYES

25 июн 2020 : 		 Новое видео THE 69 EYES

24 янв 2020 : 		 Видео с текстом от THE 69 EYES

1 ноя 2019 : 		 WEDNESDAY 13, CALICO COOPER, DANI FILTH в новом клипе THE 69 EYES

12 окт 2019 : 		 Видео с текстом от THE 69 EYES

1 окт 2019 : 		 Вокалист THE 69 EYES в Vegan Black Metal Chef

14 сен 2019 : 		 Новое видео THE 69 EYES с участием фронтмена CRADLE OF FILTH

29 авг 2019 : 		 Новый альбом THE 69 EYES выйдет на виниле

12 авг 2019 : 		 Новое видео THE 69 EYES

26 июл 2019 : 		 Новое видео THE 69 EYES

12 июл 2019 : 		 Трейлер к новому альбому THE 69 EYES

19 июн 2019 : 		 Видеотрейлер к новому альбому THE 69 EYES

26 май 2019 : 		 Новое видео THE 69 EYES

8 апр 2019 : 		 Вокалист THE 69 EYES о новом альбоме: «Пожалуй, это лучшее, что мы записывали»

6 сен 2018 : 		 THE 69 EYES приступили к записи

10 июл 2018 : 		 THE 69 EYES готовятся к записи

25 ноя 2017 : 		 Новое видео THE 69 EYES

9 ноя 2017 : 		 THE 69 EYES выпустят рождественский сингл

10 авг 2017 : 		 Новые песни вокалиста THE 69 EYES

29 июл 2017 : 		 Новое видео 360 ° от THE 69 EYES
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Вокалист THE 69 EYES вместе с TIFFANY исполняют песню THE HUMAN LEAGUE



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Вокалист THE 69 EYES Jyrki 69 вместе с TIFFANY представили собственное прочтение хита THE HUMAN LEAGUE “Don’t You Want Me”. Этот трек будет включён в сольный альбом музыканта, "American Vampire", выход которого намечен на 17 декабря.

Трек-лист:

"SexDrugsRockn'Roll" feat. Shotgun Messiah
"White Rabbit" feat. Steve Stevens
"Dreamtime" feat. Rosetta Stone
"Bite It You Scum" feat. Leæther Strip
"American Vampire" feat. Skold
"Don't You Want Me" feat. Tiffany
"Decision" feat. The KVB
"Deviant Carousal" feat. Xiu Xiu
"Clover" feat. Youlooktired
"Last Dance Not My God"

THE 69 EYES Singer JYRKI 69 Teams With Pop Icon TIFFANY For Cover Of THE HUMAN LEAGUE Classic




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