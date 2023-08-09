Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*CHRIS POLAND: «Кто думал, что Peace Sells... But Who's ... 43
*GEEZER BUTLER: «Не ем мясо после восьми» 30
*Барабанщик IRON MAIDEN перенес инсульт 29
*Новое видео DOKKEN 19
*Обновленное видео DISMEMBER 17
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS почти зарезали, но пока почти 17
*Был ли сексуальный образ вокалистки поводом для привлечения ... 16
*Новое видео CRYPTA 14
*JEFF YOUNG о времени в MEGADETH: «Тусить с алкашами не мое» 13
*Гитарист TESTAMENT: «Ой как все стало дорого» 11
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*CHRIS POLAND: «Кто думал, что Peace Sells... But Who's ... 43
*GEEZER BUTLER: «Не ем мясо после восьми» 30
*Барабанщик IRON MAIDEN перенес инсульт 29
*Новое видео DOKKEN 19
*Обновленное видео DISMEMBER 17
[= ||| все новости группы



*

The 69 Eyes

*



9 авг 2023 : 		 Кавер-версия RAMMSTEIN от THE 69 EYES

14 июл 2023 : 		 Новое видео THE 69 EYES

21 апр 2023 : 		 Новое видео THE 69 EYES

3 мар 2023 : 		 Новое видео THE 69 EYES

14 фев 2023 : 		 Новый альбом THE 69 EYES выйдет весной

20 окт 2022 : 		 Новая песня THE 69 EYES

15 сен 2022 : 		 Новое видео THE 69 EYES

11 июл 2022 : 		 THE 69 EYES выпустили новый сингл

14 апр 2022 : 		 Новое видео THE 69 EYES

18 фев 2022 : 		 THE 69 EYES на Atomic Fire Records

2 дек 2021 : 		 Вокалист THE 69 EYES вместе с TIFFANY исполняют песню THE HUMAN LEAGUE

31 окт 2021 : 		 Новое видео вокалиста THE 69 EYES

12 май 2021 : 		 STEVE STEVENS и вокалист THE 69 EYES записали песню

29 мар 2021 : 		 Концертное видео THE 69 EYES

8 фев 2021 : 		 Новое видео THE 69 EYES

18 дек 2020 : 		 Трейлер стрима THE 69 EYES

15 дек 2020 : 		 Стрим от THE 69 EYES

25 июн 2020 : 		 Новое видео THE 69 EYES

24 янв 2020 : 		 Видео с текстом от THE 69 EYES

1 ноя 2019 : 		 WEDNESDAY 13, CALICO COOPER, DANI FILTH в новом клипе THE 69 EYES

12 окт 2019 : 		 Видео с текстом от THE 69 EYES

1 окт 2019 : 		 Вокалист THE 69 EYES в Vegan Black Metal Chef

14 сен 2019 : 		 Новое видео THE 69 EYES с участием фронтмена CRADLE OF FILTH

29 авг 2019 : 		 Новый альбом THE 69 EYES выйдет на виниле

12 авг 2019 : 		 Новое видео THE 69 EYES

26 июл 2019 : 		 Новое видео THE 69 EYES
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Кавер-версия RAMMSTEIN от THE 69 EYES



zoom
THE 69 EYES представили собственное прочтение хита RAMMSTEIN Feuer Frei! Этот трек взят из сборника "A Tribute To Rammstein", выход которого намечен на 25 августа.




Like!+1Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

просмотров: 433

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом