сегодня



Кавер-версия RAMMSTEIN от THE 69 EYES



THE 69 EYES представили собственное прочтение хита RAMMSTEIN Feuer Frei! Этот трек взят из сборника "A Tribute To Rammstein", выход которого намечен на 25 августа. http://www.69eyes.com







