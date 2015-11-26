THE 69 EYES на Atomic Fire Records

THE 69 EYES сообщили о заключении контракта с Atomic Fire Records.
«Мы возвращаемся в полном составе! В Хельсинки наши пути пересеклись с нашим старым A&R-специалистом Gabi Hakanen, который был с нами, когда мы выпустили наши самые продаваемые альбомы "Devils" и "Angels", так что когда он услышал наши новые демо, мы просто решили возобновить работу, как и в прошлый раз. Поэтому он сразу же записал нас на студии своего лейбла в Vallila Music House (Hanoi Rocks' Sami Yaffa, Ville Valo & The Agents и т. д.). Одновременно с этим мы подписали контракт с новым лейблом Atomic Fire Records, на котором работает наша классическая бывшая команда мечты Nuclear Blast, так что это "новое" и свежее начало для The 69 Eyes звучит как мечта, правда! Новая зажигательная музыка выйдет очень скоро!»
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).