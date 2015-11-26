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The 69 Eyes

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18 фев 2022 : 		 THE 69 EYES на Atomic Fire Records

2 дек 2021 : 		 Вокалист THE 69 EYES вместе с TIFFANY исполняют песню THE HUMAN LEAGUE

31 окт 2021 : 		 Новое видео вокалиста THE 69 EYES

12 май 2021 : 		 STEVE STEVENS и вокалист THE 69 EYES записали песню

29 мар 2021 : 		 Концертное видео THE 69 EYES

8 фев 2021 : 		 Новое видео THE 69 EYES

18 дек 2020 : 		 Трейлер стрима THE 69 EYES

15 дек 2020 : 		 Стрим от THE 69 EYES

25 июн 2020 : 		 Новое видео THE 69 EYES

24 янв 2020 : 		 Видео с текстом от THE 69 EYES

1 ноя 2019 : 		 WEDNESDAY 13, CALICO COOPER, DANI FILTH в новом клипе THE 69 EYES

12 окт 2019 : 		 Видео с текстом от THE 69 EYES

1 окт 2019 : 		 Вокалист THE 69 EYES в Vegan Black Metal Chef

14 сен 2019 : 		 Новое видео THE 69 EYES с участием фронтмена CRADLE OF FILTH

29 авг 2019 : 		 Новый альбом THE 69 EYES выйдет на виниле

12 авг 2019 : 		 Новое видео THE 69 EYES

26 июл 2019 : 		 Новое видео THE 69 EYES

12 июл 2019 : 		 Трейлер к новому альбому THE 69 EYES

19 июн 2019 : 		 Видеотрейлер к новому альбому THE 69 EYES

26 май 2019 : 		 Новое видео THE 69 EYES

8 апр 2019 : 		 Вокалист THE 69 EYES о новом альбоме: «Пожалуй, это лучшее, что мы записывали»

6 сен 2018 : 		 THE 69 EYES приступили к записи

10 июл 2018 : 		 THE 69 EYES готовятся к записи

25 ноя 2017 : 		 Новое видео THE 69 EYES

9 ноя 2017 : 		 THE 69 EYES выпустят рождественский сингл

10 авг 2017 : 		 Новые песни вокалиста THE 69 EYES
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|||| сегодня

THE 69 EYES на Atomic Fire Records



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THE 69 EYES сообщили о заключении контракта с Atomic Fire Records.

«Мы возвращаемся в полном составе! В Хельсинки наши пути пересеклись с нашим старым A&R-специалистом Gabi Hakanen, который был с нами, когда мы выпустили наши самые продаваемые альбомы "Devils" и "Angels", так что когда он услышал наши новые демо, мы просто решили возобновить работу, как и в прошлый раз. Поэтому он сразу же записал нас на студии своего лейбла в Vallila Music House (Hanoi Rocks' Sami Yaffa, Ville Valo & The Agents и т. д.). Одновременно с этим мы подписали контракт с новым лейблом Atomic Fire Records, на котором работает наша классическая бывшая команда мечты Nuclear Blast, так что это "новое" и свежее начало для The 69 Eyes звучит как мечта, правда! Новая зажигательная музыка выйдет очень скоро!»

THE 69 EYES Sign Worldwide Deal With Atomic Fire Records -




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