THE 69 EYES на Atomic Fire Records



THE 69 EYES сообщили о заключении контракта с Atomic Fire Records.



«Мы возвращаемся в полном составе! В Хельсинки наши пути пересеклись с нашим старым A&R-специалистом Gabi Hakanen, который был с нами, когда мы выпустили наши самые продаваемые альбомы "Devils" и "Angels", так что когда он услышал наши новые демо, мы просто решили возобновить работу, как и в прошлый раз. Поэтому он сразу же записал нас на студии своего лейбла в Vallila Music House (Hanoi Rocks' Sami Yaffa, Ville Valo & The Agents и т. д.). Одновременно с этим мы подписали контракт с новым лейблом Atomic Fire Records, на котором работает наша классическая бывшая команда мечты Nuclear Blast, так что это "новое" и свежее начало для The 69 Eyes звучит как мечта, правда! Новая зажигательная музыка выйдет очень скоро!»







