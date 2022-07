сегодня



THE 69 EYES выпустили новый сингл



THE 69 EYES выпустили новый сингл "Call Me Snake", который будет также доступен на виниле с 16 сентября:



Side A:

"Drive"

"Call Me Snake"



Side B:

"California"

"Two Horns Up" (live)- exclusively on vinyl, not available digitally.







