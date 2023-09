сегодня



Профессиональное видео с выступления THE 69 EYES



Профессиональное видео с выступления THE 69 EYES, которое состоялось в рамках M'era Luna 2023, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Devils"

"Feel Berlin"

"Betty Blue"

"Drive"

"Gothic Girl"

"Never Say Die"

"Brandon Lee"

"Dance D'Amour"

"Lost Boys"







