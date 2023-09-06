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*Гитарист METAL CHURCH: «Я ненавижу блэк-металл, сатанизм, ск... 31
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*Лидер MEGADETH собирается переехать в Италию 23
*Нет у вас методов против вокалиста RAMMSTEIN 22
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The 69 Eyes

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6 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления THE 69 EYES

9 авг 2023 : 		 Кавер-версия RAMMSTEIN от THE 69 EYES

14 июл 2023 : 		 Новое видео THE 69 EYES

21 апр 2023 : 		 Новое видео THE 69 EYES

3 мар 2023 : 		 Новое видео THE 69 EYES

14 фев 2023 : 		 Новый альбом THE 69 EYES выйдет весной

20 окт 2022 : 		 Новая песня THE 69 EYES

15 сен 2022 : 		 Новое видео THE 69 EYES

11 июл 2022 : 		 THE 69 EYES выпустили новый сингл

14 апр 2022 : 		 Новое видео THE 69 EYES

18 фев 2022 : 		 THE 69 EYES на Atomic Fire Records

2 дек 2021 : 		 Вокалист THE 69 EYES вместе с TIFFANY исполняют песню THE HUMAN LEAGUE

31 окт 2021 : 		 Новое видео вокалиста THE 69 EYES

12 май 2021 : 		 STEVE STEVENS и вокалист THE 69 EYES записали песню

29 мар 2021 : 		 Концертное видео THE 69 EYES

8 фев 2021 : 		 Новое видео THE 69 EYES

18 дек 2020 : 		 Трейлер стрима THE 69 EYES

15 дек 2020 : 		 Стрим от THE 69 EYES

25 июн 2020 : 		 Новое видео THE 69 EYES

24 янв 2020 : 		 Видео с текстом от THE 69 EYES

1 ноя 2019 : 		 WEDNESDAY 13, CALICO COOPER, DANI FILTH в новом клипе THE 69 EYES

12 окт 2019 : 		 Видео с текстом от THE 69 EYES

1 окт 2019 : 		 Вокалист THE 69 EYES в Vegan Black Metal Chef

14 сен 2019 : 		 Новое видео THE 69 EYES с участием фронтмена CRADLE OF FILTH

29 авг 2019 : 		 Новый альбом THE 69 EYES выйдет на виниле

12 авг 2019 : 		 Новое видео THE 69 EYES
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Профессиональное видео с выступления THE 69 EYES



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Профессиональное видео с выступления THE 69 EYES, которое состоялось в рамках M'era Luna 2023, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

"Devils"
"Feel Berlin"
"Betty Blue"
"Drive"
"Gothic Girl"
"Never Say Die"
"Brandon Lee"
"Dance D'Amour"
"Lost Boys"

THE 69 EYES Live At M'era Luna 2023; Pro-Shot Video Of Full Set Streaming




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6 сен 2023
Gustaff
Ооо, наши в городе.

просмотров: 291

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