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Новый альбом HELIX выйдет с двумя треками с Полом Хэкменом
В новый альбом HELIX, Old School, войдет два трека, партии для которых записывал Пол Хэкмен, с которым лидер коллектива, Brian Vollmer написал большую часть песен. Об этом сообщил сам Brian. Old School будет содержать композиции, написанные группой с 1981 по 1989 годы, но ранее не выпускавшиеся по ряду причин. В роли продюсера материала выступил Daryl Gray, за сведение отвечал Siegfried Meier. Мастеринг проводил Harry Hess из Harem Scarem. Три трека были записаны для альбома Back For Another Taste, но так и не были реализованы.
Трек-лист:
“Coming Back With Bigger Guns”
“Whiskey Bent & Hell Bound”
“If Tears Could Talk”
“Your Turn To Cry”
“Tie Me Down”
“Closer”
“Games Mother Never Taught You”
“Southern Comfort”
“Hound Dog Howlin’ Blues”
“Cheers”
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