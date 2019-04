сегодня



Новый альбом HELIX выйдет с двумя треками с Полом Хэкменом



В новый альбом HELIX, Old School, войдет два трека, партии для которых записывал Пол Хэкмен, с которым лидер коллектива, Brian Vollmer написал большую часть песен. Об этом сообщил сам Brian. Old School будет содержать композиции, написанные группой с 1981 по 1989 годы, но ранее не выпускавшиеся по ряду причин. В роли продюсера материала выступил Daryl Gray, за сведение отвечал Siegfried Meier. Мастеринг проводил Harry Hess из Harem Scarem. Три трека были записаны для альбома Back For Another Taste, но так и не были реализованы.



Трек-лист:



“Coming Back With Bigger Guns”

“Whiskey Bent & Hell Bound”

“If Tears Could Talk”

“Your Turn To Cry”

“Tie Me Down”

“Closer”

“Games Mother Never Taught You”

“Southern Comfort”

“Hound Dog Howlin’ Blues”

“Cheers”











