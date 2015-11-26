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*Новое видео KREATOR 67
*METALLICA готовит бокс-сеты "Load" и "Reload" 54
*Вокалист KING'S X: «Согласно Библии, мужчина не должен ложит... 36
*Новое видео ARCH ENEMY 32
*Вокалист BLACK VEIL BRIDES о бисексуальности Супермена 28
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Helix

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14 фев 2022 : 		 Видео с текстом от HELIX

6 авг 2021 : 		 HELIX почтили память клавишника и басиста ZZ TOP

3 авг 2021 : 		 Умер оригинальный клавишник HELIX

5 апр 2021 : 		 Видео с выступления HELIX

2 янв 2021 : 		 Новое видео HELIX

16 сен 2020 : 		 Концертное видео HELIX

16 авг 2020 : 		 Новое видео HELIX

29 июл 2020 : 		 HELIX готовят видео

17 июн 2020 : 		 Выход компиляции HELIX отложен

20 май 2020 : 		 Акустика от вокалиста HELIX

3 дек 2019 : 		 Из HELIX ушел гитарист

1 ноя 2019 : 		 Сборник HELIX выйдет весной

19 сен 2019 : 		 HELIX опубликовали видео о своих выступлениях

10 июл 2019 : 		 Видео с выступления HELIX

3 май 2019 : 		 Превью треков из нового альбома HELIX

2 май 2019 : 		 Барабанщик HELIX вернётся к гастролям

9 апр 2019 : 		 Новый альбом HELIX выйдет с двумя треками с Полом Хэкменом

14 ноя 2018 : 		 Барабанщик HELIX в медицинской коме

13 ноя 2018 : 		 Новый альбом HELIX выйдет весной

10 сен 2018 : 		 Сборник рождественских песен от HELIX

31 июл 2018 : 		 Новый альбом HELIX выйдет в 2019

1 июл 2018 : 		 HELIX планируют выпуск новых винилов

22 июн 2018 : 		 Рассказ о выступлении HELIX

4 июн 2018 : 		 Сборник лучшего от HELIX выйдет летом

22 мар 2018 : 		 Вокалист HELIX вспоминает прошлое

23 янв 2018 : 		 Новое видео вокалистка HELIX
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Видео с текстом от HELIX



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HELIX опубликовали официальное видео с текстом на песню "Not My Circus, Not My Clowns".

HELIX Release "Not My Circus, Not My Clowns" Digital Single; Lyric Video Streaming



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