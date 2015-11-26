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Новое видео HELIX



"Eat Sleep Rock", новое видео группы HELIX, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Eat Sleep Rock, выпущенного на Perris Records и содержащего переработанные ранние композиции коллектива.







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