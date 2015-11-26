Превью треков из нового альбома HELIX

HELIX опубликовали превью треков из предстоящего альбома "Old School". Песни были сочинены в период с 1981 по 1989 годы, но никогда не выпускались. Фрагменты трёх треков, которые были записаны для альбома "Back For Another Taste", но так и не увидели свет, опубликованы ниже. На них можно услышать игру гитариста Пола Хэкмана, который скончался в 1992 году.
Трек-лист:
“Coming Back With Bigger Guns”
“Whiskey Bent & Hell Bound”
“If Tears Could Talk”
“Your Turn To Cry”
“Tie Me Down”
“Closer”
“Games Mother Never Taught You”
“Southern Comfort”
“Hound Dog Howlin’ Blues”
“Cheers”
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).