Превью треков из нового альбома HELIX



HELIX опубликовали превью треков из предстоящего альбома "Old School". Песни были сочинены в период с 1981 по 1989 годы, но никогда не выпускались. Фрагменты трёх треков, которые были записаны для альбома "Back For Another Taste", но так и не увидели свет, опубликованы ниже. На них можно услышать игру гитариста Пола Хэкмана, который скончался в 1992 году.



Трек-лист:



“Coming Back With Bigger Guns”

“Whiskey Bent & Hell Bound”

“If Tears Could Talk”

“Your Turn To Cry”

“Tie Me Down”

“Closer”

“Games Mother Never Taught You”

“Southern Comfort”

“Hound Dog Howlin’ Blues”

“Cheers”

















просмотров: 157