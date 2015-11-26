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Helix

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Превью треков из нового альбома HELIX



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HELIX опубликовали превью треков из предстоящего альбома "Old School". Песни были сочинены в период с 1981 по 1989 годы, но никогда не выпускались. Фрагменты трёх треков, которые были записаны для альбома "Back For Another Taste", но так и не увидели свет, опубликованы ниже. На них можно услышать игру гитариста Пола Хэкмана, который скончался в 1992 году.

Трек-лист:

“Coming Back With Bigger Guns”
“Whiskey Bent & Hell Bound”
“If Tears Could Talk”
“Your Turn To Cry”
“Tie Me Down”
“Closer”
“Games Mother Never Taught You”
“Southern Comfort”
“Hound Dog Howlin’ Blues”
“Cheers”

HELIX Preview







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