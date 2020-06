сегодня



Выход компиляции HELIX отложен



HELIX были вынуждены отложить выпуск новой компиляции "Eat Sleep Rock" из-за того, что не было возможности произвести винилы и CD. Релиз пластинки намечен на этот год, но позднее, однако, по словам основателя команды, Brian'a Vollmer'a, группа уже приступила к работе над новым материалом и планирует выпустить новый альбом в 2021 году.



Трек-лист компиляции (тираж — 300 копий на виниле):



‘EAT SLEEP ROCK’ (brand new song written by Sean Kelly & myself)

‘Wrecking Ball’ & ‘Shock City Psycho Rock’ (both from the Half-alive album/1996)

‘I'm a Live Frankenstein’ (from my solo CD When Pigs Fly/1999)

‘Even Jesus’ (from the Bastard Of The Blues CD/2014)

‘Cyberspace Girl’ (from The Power Of Rock And Roll/2006)

‘When the Bitter's Got the Better of You’ (from Vagabond Bones/2008)

‘The Tequila Song’ (only released on a two song special vinyl single a couple of years ago w/The Devil is having a Party Tonight)

‘Gene Simmons Says (Rock Is Dead)’ Released previously as a bonus track on E.M.I.'s ICON album & on the CD Rock It Science

‘The Devil Is Having A Party Tonight’ (only released on a vinyl single)







