6 авг 2021



HELIX почтили память клавишника и басиста ZZ TOP



HELIX опубликовали концертное видео в память о клавишнике группы, Донни Симмонсе, который ушел из жизни в тот же день что и Дасти Хилл.

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