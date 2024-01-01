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*Новое видео MY DYING BRIDE 25
*OZZY OSBOURNE наехал на Йе 22
*Музыканты CHILDREN OF BODOM: «Алекси был так плох, что у наш... 20
*GENE SIMMONS, DAVID DRAIMAN и другие просят вернуть Израиль ... 16
*NILE готовы к сведению 16
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Helix

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Умер барабанщик HELIX



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Барабанщик HELIX Грег Хинц скончался в возрасте 68 лет. Он пришел в группу в 1982 и ушел из в 1996, после чего через 13 лет вновь присоединился к коллективу.




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