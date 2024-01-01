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Умер барабанщик HELIX



Барабанщик HELIX Грег Хинц скончался в возрасте 68 лет. Он пришел в группу в 1982 и ушел из в 1996, после чего через 13 лет вновь присоединился к коллективу.







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