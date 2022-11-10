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Убили бывшего гитариста HELIX



Дэн Фосетт, бывший гитарист HELIX, находившийся в составе группы с 2002 по 2004 годы, был найден мёртвым шестого ноября. Ему было 52 года. Известие подтвердил вокалист коллектива:



«Какой печальный день... Дэн Фосетт, который играл на гитаре в HELIX приблизительно в 2000 году, был найден мёртвым в парке Северного Лондона. Дэн был милым парнем — всегда улыбался — и отличным гитаристом. Никаких подробностей пока не сообщается, поэтому я мало что могу сказать. Могу лишь сказать, что мы с моей женой Линдой в шоке».







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