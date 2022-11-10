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*ROB HALFORD: «Глэм открыл нам маленькую щель» 57
*Умер Дэн Маккаферти 48
*CORONER начнут запись зимой 32
*ZAKK — об участии в концертах PANTERA: «Что бы я ни делал, э... 13
*DAVID ELLEFSON: «KINGS OF THRASH работают и над студийным, и... 9
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Helix

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10 ноя 2022 : 		 Убили бывшего гитариста HELIX

14 фев 2022 : 		 Видео с текстом от HELIX

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3 авг 2021 : 		 Умер оригинальный клавишник HELIX

5 апр 2021 : 		 Видео с выступления HELIX

2 янв 2021 : 		 Новое видео HELIX

16 сен 2020 : 		 Концертное видео HELIX

16 авг 2020 : 		 Новое видео HELIX

29 июл 2020 : 		 HELIX готовят видео

17 июн 2020 : 		 Выход компиляции HELIX отложен

20 май 2020 : 		 Акустика от вокалиста HELIX

3 дек 2019 : 		 Из HELIX ушел гитарист

1 ноя 2019 : 		 Сборник HELIX выйдет весной

19 сен 2019 : 		 HELIX опубликовали видео о своих выступлениях

10 июл 2019 : 		 Видео с выступления HELIX

3 май 2019 : 		 Превью треков из нового альбома HELIX

2 май 2019 : 		 Барабанщик HELIX вернётся к гастролям

9 апр 2019 : 		 Новый альбом HELIX выйдет с двумя треками с Полом Хэкменом

14 ноя 2018 : 		 Барабанщик HELIX в медицинской коме

13 ноя 2018 : 		 Новый альбом HELIX выйдет весной

10 сен 2018 : 		 Сборник рождественских песен от HELIX

31 июл 2018 : 		 Новый альбом HELIX выйдет в 2019

1 июл 2018 : 		 HELIX планируют выпуск новых винилов

22 июн 2018 : 		 Рассказ о выступлении HELIX

4 июн 2018 : 		 Сборник лучшего от HELIX выйдет летом

22 мар 2018 : 		 Вокалист HELIX вспоминает прошлое
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Убили бывшего гитариста HELIX



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Дэн Фосетт, бывший гитарист HELIX, находившийся в составе группы с 2002 по 2004 годы, был найден мёртвым шестого ноября. Ему было 52 года. Известие подтвердил вокалист коллектива:

«Какой печальный день... Дэн Фосетт, который играл на гитаре в HELIX приблизительно в 2000 году, был найден мёртвым в парке Северного Лондона. Дэн был милым парнем — всегда улыбался — и отличным гитаристом. Никаких подробностей пока не сообщается, поэтому я мало что могу сказать. Могу лишь сказать, что мы с моей женой Линдой в шоке».




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10 ноя 2022
Exceptional
Заголовок "Убили бывшего гитариста HELIX", комментарий в новости "Никаких подробностей пока не сообщается"

просмотров: 902

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