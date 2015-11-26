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Новое видео RAMMSTEIN
49
Обложка и трек-лист нового альбома RAMMSTEIN
47
Гитарист CYNIC выпустит трилогию
46
ULI JON ROTH: «Я перестал слушать музыку очень-очень давно»
43
OZZY OSBOURNE: «Я так горжусь тем, что сделал в своей жизни»
27
все новости группы
Helix
Канада
Hard Rock
Hard 'n' Heavy
http://www.planethelix.com
Myspace:
http://www.myspace.com/helixonmyspace
2 май 2019
:
Барабанщик HELIX вернётся к гастролям
9 апр 2019
:
Новый альбом HELIX выйдет с двумя треками с Полом Хэкменом
14 ноя 2018
:
Барабанщик HELIX в медицинской коме
13 ноя 2018
:
Новый альбом HELIX выйдет весной
10 сен 2018
:
Сборник рождественских песен от HELIX
31 июл 2018
:
Новый альбом HELIX выйдет в 2019
1 июл 2018
:
HELIX планируют выпуск новых винилов
22 июн 2018
:
Рассказ о выступлении HELIX
4 июн 2018
:
Сборник лучшего от HELIX выйдет летом
22 мар 2018
:
Вокалист HELIX вспоминает прошлое
23 янв 2018
:
Новое видео вокалистка HELIX
12 окт 2017
:
Видео от вокалиста HELIX
4 окт 2017
:
Видео с текстом от вокалиста HELIX
2 июл 2017
:
Новая песня HELIX
23 май 2017
:
Вокалист HELIX завершил запись
19 фев 2017
:
Концертное видео HELIX 1990 года
18 фев 2017
:
Концертное видео HELIX 1993 года
3 авг 2016
:
Шесть альбомов HELIX вышли на CD
16 июн 2016
:
Новое видео HELIX про басиста KISS
3 июн 2016
:
HELIX выпустят сборник лучших песен
30 мар 2016
:
Концертное видео HELIX
8 окт 2014
:
HELIX планируют съемку DVD
24 сен 2014
:
Новое видео HELIX
8 май 2014
:
Новая песня HELIX
5 мар 2014
:
Новый альбом HELIX выйдет в мае
22 ноя 2013
:
Название нового альбом HELIX
28 авг 2013
:
Вокалист HELIX основал новую группу
27 июн 2012
:
BRENT DOERNER ушел из HELIX
21 май 2012
:
Компиляция HELIX выйдет в сентябре
10 май 2012
:
Новое видео HELIX
7 янв 2012
:
HELIX подвели итоги года
20 дек 2011
:
Антология HELIX
26 сен 2011
:
Реклама нового ЕР HELIX
22 авг 2011
:
Новый ЕР HELIX выйдет в сентябре
28 июн 2011
:
HELIX начали запись альбома
14 мар 2011
:
Сборник лучших песен HELIX выйдет осенью
8 мар 2011
:
Новое видео HELIX
20 дек 2010
:
Дата выхода "Smash Hits Unplugged" HELIX
18 окт 2010
:
Видео с записи акустического диска HELIX
11 окт 2010
:
Детали акустического диска HELIX
31 авг 2010
:
Трек-лист компиляции HELIX
17 авг 2010
:
HELIX выпустит сборник и акустический диск
17 июн 2010
:
Новое видео HELIX
2 фев 2010
:
Новое видео HELIX
12 окт 2009
:
Две новых песни HELIX
5 окт 2009
:
Обложка и дата выхода нового альбома HELIX
30 сен 2009
:
HELIX завершили запись альбома
сегодня
Барабанщик
HELIX
вернётся к гастролям
Барабанщик HELIX Greg "Fritz" Hinz вернётся в состав команды на канадские концерты, стартующие в начале июня после семи месяцев отсутствия, связанного с серьёзной травмой головы, полученной в результате падения в ноябре.
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).