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Барабанщик HELIX вернётся к гастролям



Барабанщик HELIX Greg "Fritz" Hinz вернётся в состав команды на канадские концерты, стартующие в начале июня после семи месяцев отсутствия, связанного с серьёзной травмой головы, полученной в результате падения в ноябре.











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