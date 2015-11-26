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*Новое видео RAMMSTEIN 49
*Обложка и трек-лист нового альбома RAMMSTEIN 47
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*OZZY OSBOURNE: «Я так горжусь тем, что сделал в своей жизни» 27
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Helix

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2 май 2019 : 		 Барабанщик HELIX вернётся к гастролям

9 апр 2019 : 		 Новый альбом HELIX выйдет с двумя треками с Полом Хэкменом

14 ноя 2018 : 		 Барабанщик HELIX в медицинской коме

13 ноя 2018 : 		 Новый альбом HELIX выйдет весной

10 сен 2018 : 		 Сборник рождественских песен от HELIX

31 июл 2018 : 		 Новый альбом HELIX выйдет в 2019

1 июл 2018 : 		 HELIX планируют выпуск новых винилов

22 июн 2018 : 		 Рассказ о выступлении HELIX

4 июн 2018 : 		 Сборник лучшего от HELIX выйдет летом

22 мар 2018 : 		 Вокалист HELIX вспоминает прошлое

23 янв 2018 : 		 Новое видео вокалистка HELIX

12 окт 2017 : 		 Видео от вокалиста HELIX

4 окт 2017 : 		 Видео с текстом от вокалиста HELIX

2 июл 2017 : 		 Новая песня HELIX

23 май 2017 : 		 Вокалист HELIX завершил запись

19 фев 2017 : 		 Концертное видео HELIX 1990 года

18 фев 2017 : 		 Концертное видео HELIX 1993 года

3 авг 2016 : 		 Шесть альбомов HELIX вышли на CD

16 июн 2016 : 		 Новое видео HELIX про басиста KISS

3 июн 2016 : 		 HELIX выпустят сборник лучших песен

30 мар 2016 : 		 Концертное видео HELIX

8 окт 2014 : 		 HELIX планируют съемку DVD

24 сен 2014 : 		 Новое видео HELIX

8 май 2014 : 		 Новая песня HELIX

5 мар 2014 : 		 Новый альбом HELIX выйдет в мае

22 ноя 2013 : 		 Название нового альбом HELIX
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Барабанщик HELIX вернётся к гастролям



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Барабанщик HELIX Greg "Fritz" Hinz вернётся в состав команды на канадские концерты, стартующие в начале июня после семи месяцев отсутствия, связанного с серьёзной травмой головы, полученной в результате падения в ноябре.



HELIX Drummer To Rejoin Bandmates Seven Months After Fracturing Skull In Fall



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