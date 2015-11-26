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Helix

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29 июл 2020 : 		 HELIX готовят видео

17 июн 2020 : 		 Выход компиляции HELIX отложен

20 май 2020 : 		 Акустика от вокалиста HELIX

3 дек 2019 : 		 Из HELIX ушел гитарист

1 ноя 2019 : 		 Сборник HELIX выйдет весной

19 сен 2019 : 		 HELIX опубликовали видео о своих выступлениях

10 июл 2019 : 		 Видео с выступления HELIX

3 май 2019 : 		 Превью треков из нового альбома HELIX

2 май 2019 : 		 Барабанщик HELIX вернётся к гастролям

9 апр 2019 : 		 Новый альбом HELIX выйдет с двумя треками с Полом Хэкменом

14 ноя 2018 : 		 Барабанщик HELIX в медицинской коме

13 ноя 2018 : 		 Новый альбом HELIX выйдет весной

10 сен 2018 : 		 Сборник рождественских песен от HELIX

31 июл 2018 : 		 Новый альбом HELIX выйдет в 2019

1 июл 2018 : 		 HELIX планируют выпуск новых винилов

22 июн 2018 : 		 Рассказ о выступлении HELIX

4 июн 2018 : 		 Сборник лучшего от HELIX выйдет летом

22 мар 2018 : 		 Вокалист HELIX вспоминает прошлое

23 янв 2018 : 		 Новое видео вокалистка HELIX

12 окт 2017 : 		 Видео от вокалиста HELIX

4 окт 2017 : 		 Видео с текстом от вокалиста HELIX

2 июл 2017 : 		 Новая песня HELIX

23 май 2017 : 		 Вокалист HELIX завершил запись

19 фев 2017 : 		 Концертное видео HELIX 1990 года

18 фев 2017 : 		 Концертное видео HELIX 1993 года

3 авг 2016 : 		 Шесть альбомов HELIX вышли на CD
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|||| 29 июл 2020

HELIX готовят видео



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HELIX представили обложку компиляции Eat Sleep Rock, а также первого августа представят видео на эту композицию, съемками которого занимался Brent Doerner из Red D.

HELIX - Cover Artwork For Eat Sleep Rock Compilation Unveiled; Title Track Official Video To Be Released This Weekend



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