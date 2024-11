2 ноя 2024



I AM MORBID заменят MORBID ANGEL



I AM MORBID заменят MORBID ANGEL в турне "Devastation On The Nation"



Организаторы: «Ожидаемый тур Devastation On The Nation Tour, представленный @voxandhops, стартует менее чем через три недели, и у нас есть важные новости!



К сожалению, из-за непредвиденных обстоятельств MORBID ANGEL больше не присоединятся к нам в этом туре. Место хэдлайнера займут @iammorbidband! Во главе с оригинальным вокалистом и басистом MORBID ANGEL David Vincent, в состав группы входят оригинальный и легендарный барабанщик MORBID ANGEL Pete Sandoval, а также гитаристы Bill Hudson (DORO, NORTHTALE) и Richie Brown (TERRORIZER, ex-TRIVIUM).



Приготовьтесь к тому, что I AM MORBID представят незабываемый сет, исполняя классические треки эпохи Vincent & Sandoval, включая любимые фанатами песни с «Altars Of Madness», «Blessed Are The Sick», «Covenant» и «Domination».



Не пропустите этот эпический тур — билеты на все 25 концертов раскупаются очень быстро, так что хватайте их сейчас и готовьтесь к вечерам безудержного металлического безумия!»



Vincent: «Турне по США для I AM MORBID давно назревало. Мы с нетерпением ждем возможности донести наследие старой школы MORBID до наших друзей по всей стране!».





View this post on Instagram

















+0 -0



( 1 ) просмотров: 210