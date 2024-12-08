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Барабанщик I AM MORBID: «В Европе металл намного популярнее, чем в Америке»



PETE SANDOVAL в недавнем интервью ответил на вопрос, как эволюционировал флоридский дэт:



«Мы видели своими глазами, как расширяется сцена, как она растет. Одними из первых групп во Флориде были DEATH, MORBID ANGEL, DEICIDE, AMON, да что там, OBITUARY, CANNIBAL CORPSE... Мы были одними из первых, кто делал это, наряду с другими европейскими группами, такими как KREATOR, DESTRUCTION, SODOM, да хоть BATHORY. Так что все эти [группы] помогли создать тысячи и тысячи групп, которые мы видим сейчас. И многие группы добились успеха. Блэк-метал появился после дэт-металла. Сначала был дэт-металл, в конце 80-х, 90-х. Затем после него появился блэк-металл. Блэк-металл каким-то образом стал популярным, и в некоторых регионах он все еще остается популярным. На самом деле, в Европе металла гораздо больше. Именно поэтому мы чаще играем в Европе, потому что там больше ценят [группы, играющие] такую музыку. Но теперь мы доказываем, что мы хорошая группа и здесь, в Штатах. Так что все идет отлично».



Размышляя о времени, проведенном с MORBID ANGEL, и о том, как он продолжает это наследие с I AM MORBID, Pete добавил:



«Мы были одной из первых групп, вместе с прочими командами, которые начали все это, и прошло уже так много времени. Сейчас мы все еще на сцене, и остальные группы, которые появились после нас, тоже на месте. Вот и все еще пылю... Пусть это заняло у меня некоторое время, ребята, но знаете что? Я чувствую себя сильнее, чем когда-либо. И мы все еще собираемся сделать что-нибудь еще для новых групп!»







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