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Benediction

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11 фев 2006 : 		 Новый альбом BENEDICTION выйдет летом

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Из BENEDICTION уходит вокалист



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Группа BENEDICTION официально сообщила, что после долгих и мучительных переговоров было принято решение, что Dave Hunt покинет состав коллектива после июльских выступлений в Германии и Чехии.

«Хотя написание материала для нового альбома почти закончено, к сожалению, стало понятно, что у меня нет возможности отдаваться группе настолько, насколько ей это необходимо как для альбома, так и для концертов и промоушна в его поддержку в будущем. Для меня BENEDICTION — больше, чем просто группа, больше, чем братья, которых у меня никогда не было, больше, чем самая важная вещь моей жизни за его осознанный период существования на этой планете. Это нечто священное. И я искренне верю, что группа в невероятно крутом положении, особенно если принять во внимание новый материал. Впереди у команды много интересного, и несмотря на то, что я не могу быть частью всего этого, я искренне уважаю ребят, а также полностью поддерживаю их во всех начинаниях».

Группа начала поиск вокалиста и уже записала несколько треков, однако никаких имён не называла. Dave отыграет с командой на всех концертах, запланированных до июля, а также заверяет, что коллектив выступит на всех концертах, которые подтверждены на текущий момент, несмотря на перемены в составе. Имя нового участника будет объявлено летом.

BENEDICTION Vocalist DAVE HUNT To Leave Band After July Concerts





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КомментарииСкрыть/показать 4 )

xRReth


5 май 2019, 18:05		Они альбом пишут? О_о

Blackout 74


5 май 2019, 19:11		Судя по инфе, альбом готов, вот так сюрпрайз, ждём.

rassol


5 май 2019, 19:49		Я думал, они уже подохли давно.

barmalei-71


5 май 2019, 20:52		Жаль....


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