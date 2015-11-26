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Из BENEDICTION уходит вокалист



Группа BENEDICTION официально сообщила, что после долгих и мучительных переговоров было принято решение, что Dave Hunt покинет состав коллектива после июльских выступлений в Германии и Чехии.



«Хотя написание материала для нового альбома почти закончено, к сожалению, стало понятно, что у меня нет возможности отдаваться группе настолько, насколько ей это необходимо как для альбома, так и для концертов и промоушна в его поддержку в будущем. Для меня BENEDICTION — больше, чем просто группа, больше, чем братья, которых у меня никогда не было, больше, чем самая важная вещь моей жизни за его осознанный период существования на этой планете. Это нечто священное. И я искренне верю, что группа в невероятно крутом положении, особенно если принять во внимание новый материал. Впереди у команды много интересного, и несмотря на то, что я не могу быть частью всего этого, я искренне уважаю ребят, а также полностью поддерживаю их во всех начинаниях».



Группа начала поиск вокалиста и уже записала несколько треков, однако никаких имён не называла. Dave отыграет с командой на всех концертах, запланированных до июля, а также заверяет, что коллектив выступит на всех концертах, которые подтверждены на текущий момент, несмотря на перемены в составе. Имя нового участника будет объявлено летом.













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