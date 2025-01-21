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*Видео с текстом от DESTINITY 69
*EXODUS меняют нового на старого 54
*Умер Джон Сайкс 51
*MARKO HIETALA: «Я пожалел об уходе из NIGHTWISH, когда ещё с... 38
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Benediction

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31 дек 2008 : 		 BENEDICTION выпустят сингл

6 ноя 2008 : 		 BENEDICTION в январе начнут работу в студии

29 июн 2008 : 		 BENEDICTION: новый трек в сети

22 май 2008 : 		 Обнародован окончательный трек-лист нового альбома BENEDICTION

20 май 2008 : 		 Сэмплы нового альбома BENEDICTION в сети

13 май 2008 : 		 Вокалист ATHEIST на новом альбоме BENEDICTION

6 май 2008 : 		 Фронтмен BOLT THROWER в гостях на новом альбоме BENEDICTION

25 апр 2008 : 		 BENEDICTION завершили работу над новым альбомом
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|||| сегодня

Новый альбом BENEDICTION выйдет весной



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BENEDICTION опубликовали обложку нового альбома "Ravage Of Empires", релиз которого намечен на четвертое апреля на Nuclear Blast Records.




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21 янв 2025
Corpsegrinder04
Супер новость. Последний альбом был отличным. Жду.
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21 янв 2025
Schizo_Deluxe
Ну хоть какие то хорошие новости))
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просмотров: 307

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