Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Барабанщик METALLICA демонстрирует свою технику 31
*Клавишник FAITH NO MORE возвращается с новым альбомом! 15
*Вокалист OVERKILL поделился секретом своей физической формы 15
*Гитарист MORBID ANGEL: «Не нравится моя музыка? Катись к ...... 14
*GRAVDAL подвели итоги года (ПВА) 12
*DAVE LOMBARDO не уверен, что вернётся в TESTAMENT 12
*Новое видео METALLICA 12
*TESTAMENT нашли нового барабанщика 11
*Новое видео METALLICA 10
*DOYLE — о веганстве 10
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Барабанщик METALLICA демонстрирует свою технику 31
*Клавишник FAITH NO MORE возвращается с новым альбомом! 15
*Вокалист OVERKILL поделился секретом своей физической формы 15
*Гитарист MORBID ANGEL: «Не нравится моя музыка? Катись к ...... 14
*GRAVDAL подвели итоги года (ПВА) 12
[= ||| все новости группы



*

Benediction

*



24 апр 2023 : 		 Концертное видео BENEDICTION

28 фев 2023 : 		 Перемены в BENEDICTION

12 сен 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления BENEDICTION

13 май 2022 : 		 Вокалист BENEDICTION — о том, как хотел наложить на себя руки

13 авг 2021 : 		 Новое видео BENEDICTION

28 окт 2020 : 		 Обучающее видео BENEDICTION

17 окт 2020 : 		 Новое видео BENEDICTION

20 сен 2020 : 		 Новое видео BENEDICTION

7 авг 2020 : 		 Новое видео BENEDICTION

14 апр 2020 : 		 Выход нового альбома BENEDICTION перенесен

17 янв 2020 : 		 У вокалиста BENEDICTION проблемы со здоровьем

5 май 2019 : 		 Из BENEDICTION уходит вокалист

13 янв 2018 : 		 BENEDICTION работают над новым материалом

1 ноя 2014 : 		 Переиздание BENEDICTION выйдет в ноябре

19 июн 2013 : 		 Видео с выступления BENEDICTION

31 дек 2008 : 		 BENEDICTION выпустят сингл

6 ноя 2008 : 		 BENEDICTION в январе начнут работу в студии

29 июн 2008 : 		 BENEDICTION: новый трек в сети

22 май 2008 : 		 Обнародован окончательный трек-лист нового альбома BENEDICTION

20 май 2008 : 		 Сэмплы нового альбома BENEDICTION в сети

13 май 2008 : 		 Вокалист ATHEIST на новом альбоме BENEDICTION

6 май 2008 : 		 Фронтмен BOLT THROWER в гостях на новом альбоме BENEDICTION

25 апр 2008 : 		 BENEDICTION завершили работу над новым альбомом

6 фев 2008 : 		 Стали известны названия песен с нового альбома BENEDICTION

3 фев 2007 : 		 Nick Barker не намерен покидать BENEDICTION

19 янв 2007 : 		 Подробности о новом альбоме BENEDICTION
Показать далее
| - |

|||| 24 апр 2023

Концертное видео BENEDICTION



zoom
BENEDICTION опубликовали видео с выступления, состоявшегося 15 апреля в Коста-Рике.

BENEDICTION Shares Video Of "Scriptures In Scarlet" Live In Costa Rica 2023




Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

24 апр 2023
Corpsegrinder04
Инграму здоровья. Видно на поправку пошёл. Один из любимейших гроулингов, да и альбом последний крутой.
25 апр 2023
o
overgrin
на плоту чтоли?.....хотя если нужны концерты в Коста Рике.....может за хороший кокаиновый стафф парни работали :-)

просмотров: 231

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом