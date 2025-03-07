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*SLAYER сыграют BLACK SABBATH на финальном шоу BLACK SABBATH 241
*Новый альбом GARBAGE выйдет весной 47
*MIKE PORTNOY считает, что стал лучше как командный игрок пос... 40
*JIMMY PAGE против британского закона об ИИ 33
*Новое видео BEHEMOTH 24
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Benediction

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7 мар 2025 : 		 Новое видео BENEDICTION

6 фев 2025 : 		 Новая песня BENEDICTION

21 янв 2025 : 		 Новый альбом BENEDICTION выйдет весной

21 июн 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления BENEDICTION

29 май 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления BENEDICTION

24 апр 2023 : 		 Концертное видео BENEDICTION

28 фев 2023 : 		 Перемены в BENEDICTION

12 сен 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления BENEDICTION

13 май 2022 : 		 Вокалист BENEDICTION — о том, как хотел наложить на себя руки

13 авг 2021 : 		 Новое видео BENEDICTION

28 окт 2020 : 		 Обучающее видео BENEDICTION

17 окт 2020 : 		 Новое видео BENEDICTION

20 сен 2020 : 		 Новое видео BENEDICTION

7 авг 2020 : 		 Новое видео BENEDICTION

14 апр 2020 : 		 Выход нового альбома BENEDICTION перенесен

17 янв 2020 : 		 У вокалиста BENEDICTION проблемы со здоровьем

5 май 2019 : 		 Из BENEDICTION уходит вокалист

13 янв 2018 : 		 BENEDICTION работают над новым материалом

1 ноя 2014 : 		 Переиздание BENEDICTION выйдет в ноябре

19 июн 2013 : 		 Видео с выступления BENEDICTION

31 дек 2008 : 		 BENEDICTION выпустят сингл

6 ноя 2008 : 		 BENEDICTION в январе начнут работу в студии

29 июн 2008 : 		 BENEDICTION: новый трек в сети

22 май 2008 : 		 Обнародован окончательный трек-лист нового альбома BENEDICTION

20 май 2008 : 		 Сэмплы нового альбома BENEDICTION в сети

13 май 2008 : 		 Вокалист ATHEIST на новом альбоме BENEDICTION
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Новое видео BENEDICTION



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Crawling Over Corpses, новое видео BENEDICTION, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Ravage Of Empires", выход которого запланирован на четвертое апреля на Nuclear Blast Records.




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7 мар 2025
Corpsegrinder04
Сегодня прям шквал новостей приятных от любимых групп. Paradise Lost новый альбом в этом году, очередная крутая песня Benediction. Наебашился бы сто процентов, если бы крепкого не бросил 3 недели назад.
Песня топ. Хоть начальный риф и спизжен у своей же In our hands the scars, всё равно заебок.
Всё тот же ебещий Death/Thrash в духе Scriptures.
Дэйв Ингрэм настоящий чёткий бородатый бомж. А не как холёные Петруччи с Уайлдом , с напомаженными лопатами.
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7 мар 2025
Вашингтон Ирвинг
Corpsegrinder04, >крепкого не бросил 3 недели назад
а пенного?

просмотров: 288

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