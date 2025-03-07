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Новое видео BENEDICTION



Crawling Over Corpses, новое видео BENEDICTION, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Ravage Of Empires", выход которого запланирован на четвертое апреля на Nuclear Blast Records. http://www.benediction.org.uk







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