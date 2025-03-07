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SLAYER сыграют BLACK SABBATH на финальном шоу BLACK SABBATH
241
Новый альбом GARBAGE выйдет весной
47
MIKE PORTNOY считает, что стал лучше как командный игрок пос...
40
JIMMY PAGE против британского закона об ИИ
33
Новое видео BEHEMOTH
24
все новости группы
Benediction
Великобритания
Death Metal
http://www.benediction.org.uk
Myspace:
http://www.myspace.com/benedictionuk
Facebook:
https://www.facebook.com/pages/Benediction/463721850351250
7 мар 2025
:
Новое видео BENEDICTION
6 фев 2025
:
Новая песня BENEDICTION
21 янв 2025
:
Новый альбом BENEDICTION выйдет весной
21 июн 2023
:
Профессиональное видео полного выступления BENEDICTION
29 май 2023
:
Профессиональное видео с выступления BENEDICTION
24 апр 2023
:
Концертное видео BENEDICTION
28 фев 2023
:
Перемены в BENEDICTION
12 сен 2022
:
Профессиональное видео полного выступления BENEDICTION
13 май 2022
:
Вокалист BENEDICTION — о том, как хотел наложить на себя руки
13 авг 2021
:
Новое видео BENEDICTION
28 окт 2020
:
Обучающее видео BENEDICTION
17 окт 2020
:
Новое видео BENEDICTION
20 сен 2020
:
Новое видео BENEDICTION
7 авг 2020
:
Новое видео BENEDICTION
14 апр 2020
:
Выход нового альбома BENEDICTION перенесен
17 янв 2020
:
У вокалиста BENEDICTION проблемы со здоровьем
5 май 2019
:
Из BENEDICTION уходит вокалист
13 янв 2018
:
BENEDICTION работают над новым материалом
1 ноя 2014
:
Переиздание BENEDICTION выйдет в ноябре
19 июн 2013
:
Видео с выступления BENEDICTION
31 дек 2008
:
BENEDICTION выпустят сингл
6 ноя 2008
:
BENEDICTION в январе начнут работу в студии
29 июн 2008
:
BENEDICTION: новый трек в сети
22 май 2008
:
Обнародован окончательный трек-лист нового альбома BENEDICTION
20 май 2008
:
Сэмплы нового альбома BENEDICTION в сети
13 май 2008
:
Вокалист ATHEIST на новом альбоме BENEDICTION
6 май 2008
:
Фронтмен BOLT THROWER в гостях на новом альбоме BENEDICTION
25 апр 2008
:
BENEDICTION завершили работу над новым альбомом
6 фев 2008
:
Стали известны названия песен с нового альбома BENEDICTION
3 фев 2007
:
Nick Barker не намерен покидать BENEDICTION
19 янв 2007
:
Подробности о новом альбоме BENEDICTION
9 май 2006
:
BENEDICTION приостанавливают свою деятельность
11 фев 2006
:
Новый альбом BENEDICTION выйдет летом
сегодня
Новое видео BENEDICTION
Crawling Over Corpses, новое видео BENEDICTION, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Ravage Of Empires", выход которого запланирован на четвертое апреля на Nuclear Blast Records.
http://www.benediction.org.uk
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7 мар 2025
Corpsegrinder04
Сегодня прям шквал новостей приятных от любимых групп. Paradise Lost новый альбом в этом году, очередная крутая песня Benediction. Наебашился бы сто процентов, если бы крепкого не бросил 3 недели назад.
Песня топ. Хоть начальный риф и спизжен у своей же In our hands the scars, всё равно заебок.
Всё тот же ебещий Death/Thrash в духе Scriptures.
Дэйв Ингрэм настоящий чёткий бородатый бомж. А не как холёные Петруччи с Уайлдом , с напомаженными лопатами.
2
7 мар 2025
Вашингтон Ирвинг
Corpsegrinder04
,
>крепкого не бросил 3 недели назад
а пенного?
просмотров: 288
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
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Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Песня топ. Хоть начальный риф и спизжен у своей же In our hands the scars, всё равно заебок.
Всё тот же ебещий Death/Thrash в духе Scriptures.
Дэйв Ингрэм настоящий чёткий бородатый бомж. А не как холёные Петруччи с Уайлдом , с напомаженными лопатами.
а пенного?