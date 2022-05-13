Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер SKILLET: «Христиане 50 лет молились за запрет абортов» 28
*Новый альбом GRAVE DIGGER выйдет летом 15
*YNGWIE MALMSTEEN — о вокалистах, с которыми он работал: «Каж... 13
*Новое видео KREATOR 13
*Новая клавишница CRADLE OF FILTH представилась 9
*Новая песня SOULFLY 9
*Новое видео BEHEMOTH 9
*Умер вокалист THE BLACK DAHLIA MURDER 9
*Новое видео ORIGIN 8
*Музыканты CHILDREN OF BODOM — о причинах распада группы 8
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер SKILLET: «Христиане 50 лет молились за запрет абортов» 28
*Новый альбом GRAVE DIGGER выйдет летом 15
*YNGWIE MALMSTEEN — о вокалистах, с которыми он работал: «Каж... 13
*Новое видео KREATOR 13
*Новая клавишница CRADLE OF FILTH представилась 9
[= ||| все новости группы



*

Benediction

*



13 май 2022 : 		 Вокалист BENEDICTION — о том, как хотел наложить на себя руки

13 авг 2021 : 		 Новое видео BENEDICTION

28 окт 2020 : 		 Обучающее видео BENEDICTION

17 окт 2020 : 		 Новое видео BENEDICTION

20 сен 2020 : 		 Новое видео BENEDICTION

7 авг 2020 : 		 Новое видео BENEDICTION

14 апр 2020 : 		 Выход нового альбома BENEDICTION перенесен

17 янв 2020 : 		 У вокалиста BENEDICTION проблемы со здоровьем

5 май 2019 : 		 Из BENEDICTION уходит вокалист

13 янв 2018 : 		 BENEDICTION работают над новым материалом

1 ноя 2014 : 		 Переиздание BENEDICTION выйдет в ноябре

19 июн 2013 : 		 Видео с выступления BENEDICTION

31 дек 2008 : 		 BENEDICTION выпустят сингл

6 ноя 2008 : 		 BENEDICTION в январе начнут работу в студии

29 июн 2008 : 		 BENEDICTION: новый трек в сети

22 май 2008 : 		 Обнародован окончательный трек-лист нового альбома BENEDICTION

20 май 2008 : 		 Сэмплы нового альбома BENEDICTION в сети

13 май 2008 : 		 Вокалист ATHEIST на новом альбоме BENEDICTION

6 май 2008 : 		 Фронтмен BOLT THROWER в гостях на новом альбоме BENEDICTION

25 апр 2008 : 		 BENEDICTION завершили работу над новым альбомом

6 фев 2008 : 		 Стали известны названия песен с нового альбома BENEDICTION

3 фев 2007 : 		 Nick Barker не намерен покидать BENEDICTION

19 янв 2007 : 		 Подробности о новом альбоме BENEDICTION

9 май 2006 : 		 BENEDICTION приостанавливают свою деятельность

11 фев 2006 : 		 Новый альбом BENEDICTION выйдет летом
| - |

|||| сегодня

Вокалист BENEDICTION — о том, как хотел наложить на себя руки



zoom
На фоне известий о смерти вокалиста THE BLACK DAHLIA MURDER Dave Ingram решил поделиться своими переживаниями:

«Это будет довольно длинный и личный пост. Садитесь поближе, это и правда важно.

Это давно назревало, и в прошлом я много раз откладывал публикацию по личным причинам. Проснувшись сегодня утром от невероятно печальной новости о кончине Тревора Стрнада из The Black Dahlia Murder, я больше не могу молчать. Тревор был классным парнем, и ещё до того, как я присоединился к Benediction, у него было много добрых слов в мой адрес. От нас ушёл настоящий джентльмен. На момент написания этой статьи причина смерти не была названа, но в своём объявлении другие участники группы поделились информацией о Национальной телефонной линии США по предотвращению самоубийств. Это побудило меня поделиться данной заметкой, чтобы помочь распространить информацию о проблемах психического здоровья, от которых многие страдают молча.

Вот моя история. В 2000 году моя сестра Сара покончила с собой. Это было ужасно. Это и последующие потрясения затронули меня на многих уровнях. Некоторые я видел, некоторые знал, многие — нет. Психический срыв и последующая тяжёлая депрессия искалечили меня на долгие годы. Кризисная точка была достигнута в 2008 году, и я попытался покончить с собой, приняв чрезмерную порцию лекарств.

Мне повезло. В тот день, в тот момент музыкальное произведение и строчки текста заставили меня пожалеть о содеянном, и я добрался до больницы. (Я навсегда останусь благодарен его автору. Они знают). Я продолжал бороться с чёрной тучей депрессии в течение многих лет, и, наконец, победил её в 2021 году.

Как я уже сказал, мне повезло. Но есть много людей, которым не повезло. Вот почему я делаю это достоянием общественности. Это не означает полирование и демонстрацию значка "Хороший парень", но я делюсь своей историей, чтобы, надеюсь, помочь кому-то, кто всё ещё молча мучается от проблем с психическим здоровьем. Всем тем, кто мучается, я говорю: "ВЫ НЕ ОДИНОКИ". Пожалуйста, поговорите с кем-нибудь. Чёрт, даже поговорите со мной. Я всегда выслушаю и никогда не отвернусь от вас. Помните, вы не одиноки.

Если на музыкальной сцене есть организации, оказывающие помощь и поддержку людям с психическими расстройствами, которые читают это, пожалуйста, свяжитесь со мной. Возможно, мы сможем работать вместе, чтобы повысить осведомлённость об этих проблемах и помочь людям получить необходимую помощь. И, пожалуйста, не стесняйтесь делиться этим. Спасибо.

Тревор Стрнад, R.I.P.»

BENEDICTION Vocalist DAVE INGRAM Reveals He Attempted Suicide -




Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

13 май 2022
x
xRReth
М-да. Молодец, вывез.
И правильные вещи говорит

просмотров: 121

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом