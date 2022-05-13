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Вокалист BENEDICTION — о том, как хотел наложить на себя руки



На фоне известий о смерти вокалиста THE BLACK DAHLIA MURDER Dave Ingram решил поделиться своими переживаниями:



«Это будет довольно длинный и личный пост. Садитесь поближе, это и правда важно.



Это давно назревало, и в прошлом я много раз откладывал публикацию по личным причинам. Проснувшись сегодня утром от невероятно печальной новости о кончине Тревора Стрнада из The Black Dahlia Murder, я больше не могу молчать. Тревор был классным парнем, и ещё до того, как я присоединился к Benediction, у него было много добрых слов в мой адрес. От нас ушёл настоящий джентльмен. На момент написания этой статьи причина смерти не была названа, но в своём объявлении другие участники группы поделились информацией о Национальной телефонной линии США по предотвращению самоубийств. Это побудило меня поделиться данной заметкой, чтобы помочь распространить информацию о проблемах психического здоровья, от которых многие страдают молча.



Вот моя история. В 2000 году моя сестра Сара покончила с собой. Это было ужасно. Это и последующие потрясения затронули меня на многих уровнях. Некоторые я видел, некоторые знал, многие — нет. Психический срыв и последующая тяжёлая депрессия искалечили меня на долгие годы. Кризисная точка была достигнута в 2008 году, и я попытался покончить с собой, приняв чрезмерную порцию лекарств.



Мне повезло. В тот день, в тот момент музыкальное произведение и строчки текста заставили меня пожалеть о содеянном, и я добрался до больницы. (Я навсегда останусь благодарен его автору. Они знают). Я продолжал бороться с чёрной тучей депрессии в течение многих лет, и, наконец, победил её в 2021 году.



Как я уже сказал, мне повезло. Но есть много людей, которым не повезло. Вот почему я делаю это достоянием общественности. Это не означает полирование и демонстрацию значка "Хороший парень", но я делюсь своей историей, чтобы, надеюсь, помочь кому-то, кто всё ещё молча мучается от проблем с психическим здоровьем. Всем тем, кто мучается, я говорю: "ВЫ НЕ ОДИНОКИ". Пожалуйста, поговорите с кем-нибудь. Чёрт, даже поговорите со мной. Я всегда выслушаю и никогда не отвернусь от вас. Помните, вы не одиноки.



Если на музыкальной сцене есть организации, оказывающие помощь и поддержку людям с психическими расстройствами, которые читают это, пожалуйста, свяжитесь со мной. Возможно, мы сможем работать вместе, чтобы повысить осведомлённость об этих проблемах и помочь людям получить необходимую помощь. И, пожалуйста, не стесняйтесь делиться этим. Спасибо.



Тревор Стрнад, R.I.P.»







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