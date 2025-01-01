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*Лидер SEPULTURA хочет братьев 221
*Считать ли LLOYD GRANT оригинальным членом METALLICA? 155
*METALLICA почтила память Марианны Фейтфулл 122
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит DEEP PURPLE 104
*MIKE PORTNOY рад возвращению в DREAM THEATER 56
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Benediction

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6 фев 2025 : 		 Новая песня BENEDICTION

21 янв 2025 : 		 Новый альбом BENEDICTION выйдет весной

21 июн 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления BENEDICTION

29 май 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления BENEDICTION

24 апр 2023 : 		 Концертное видео BENEDICTION

28 фев 2023 : 		 Перемены в BENEDICTION

12 сен 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления BENEDICTION

13 май 2022 : 		 Вокалист BENEDICTION — о том, как хотел наложить на себя руки

13 авг 2021 : 		 Новое видео BENEDICTION

28 окт 2020 : 		 Обучающее видео BENEDICTION

17 окт 2020 : 		 Новое видео BENEDICTION

20 сен 2020 : 		 Новое видео BENEDICTION

7 авг 2020 : 		 Новое видео BENEDICTION

14 апр 2020 : 		 Выход нового альбома BENEDICTION перенесен

17 янв 2020 : 		 У вокалиста BENEDICTION проблемы со здоровьем

5 май 2019 : 		 Из BENEDICTION уходит вокалист

13 янв 2018 : 		 BENEDICTION работают над новым материалом

1 ноя 2014 : 		 Переиздание BENEDICTION выйдет в ноябре

19 июн 2013 : 		 Видео с выступления BENEDICTION

31 дек 2008 : 		 BENEDICTION выпустят сингл

6 ноя 2008 : 		 BENEDICTION в январе начнут работу в студии

29 июн 2008 : 		 BENEDICTION: новый трек в сети

22 май 2008 : 		 Обнародован окончательный трек-лист нового альбома BENEDICTION

20 май 2008 : 		 Сэмплы нового альбома BENEDICTION в сети

13 май 2008 : 		 Вокалист ATHEIST на новом альбоме BENEDICTION

6 май 2008 : 		 Фронтмен BOLT THROWER в гостях на новом альбоме BENEDICTION
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|||| сегодня

Новая песня BENEDICTION



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"Engines Of War", новая песня группы BENEDICTION, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Ravage Of Empires", выход которого запланирован на четвертое апреля на Nuclear Blast Records.




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