Новое видео BENEDICTION

"Rabid Carnality", новое видео группы BENEDICTION, доступно для просмотра ниже. Это сингл из альбома "Scriptures", выходящего 16 октября на Nuclear Blast.
Трек-лист:
"Iterations Of I"
"Scriptures In Scarlet"
"The Crooked Man"
"Stormcrow"
"Progenitors Of A New Paradigm"
"Rabid Carnality"
"In Our Hands, The Scars"
"Tear Off These Wings"
"Embrace The Kill"
"Neverwhen"
"The Blight At The End"
"We Are Legion"
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