сегодня



Новое видео BENEDICTION



"Rabid Carnality", новое видео группы BENEDICTION, доступно для просмотра ниже. Это сингл из альбома "Scriptures", выходящего 16 октября на Nuclear Blast.



Трек-лист:



"Iterations Of I"

"Scriptures In Scarlet"

"The Crooked Man"

"Stormcrow"

"Progenitors Of A New Paradigm"

"Rabid Carnality"

"In Our Hands, The Scars"

"Tear Off These Wings"

"Embrace The Kill"

"Neverwhen"

"The Blight At The End"

"We Are Legion"







