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Benediction

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31 дек 2008 : 		 BENEDICTION выпустят сингл

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22 май 2008 : 		 Обнародован окончательный трек-лист нового альбома BENEDICTION

20 май 2008 : 		 Сэмплы нового альбома BENEDICTION в сети

13 май 2008 : 		 Вокалист ATHEIST на новом альбоме BENEDICTION

6 май 2008 : 		 Фронтмен BOLT THROWER в гостях на новом альбоме BENEDICTION

25 апр 2008 : 		 BENEDICTION завершили работу над новым альбомом

6 фев 2008 : 		 Стали известны названия песен с нового альбома BENEDICTION

3 фев 2007 : 		 Nick Barker не намерен покидать BENEDICTION

19 янв 2007 : 		 Подробности о новом альбоме BENEDICTION

9 май 2006 : 		 BENEDICTION приостанавливают свою деятельность

11 фев 2006 : 		 Новый альбом BENEDICTION выйдет летом
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Новое видео BENEDICTION



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"Rabid Carnality", новое видео группы BENEDICTION, доступно для просмотра ниже. Это сингл из альбома "Scriptures", выходящего 16 октября на Nuclear Blast.

Трек-лист:

"Iterations Of I"
"Scriptures In Scarlet"
"The Crooked Man"
"Stormcrow"
"Progenitors Of A New Paradigm"
"Rabid Carnality"
"In Our Hands, The Scars"
"Tear Off These Wings"
"Embrace The Kill"
"Neverwhen"
"The Blight At The End"
"We Are Legion"

BENEDICTION To Release Scriptures Album In October;



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