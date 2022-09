сегодня



Профессиональное видео полного выступления BENEDICTION



Профессиональное видео полного выступления BENEDICTION, которое состоялось в рамках Alcatraz Metal Festival 2022, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Divine Ultimatum" (instrumental)

"Iterations of I"

"Scriptures in Scarlet"

"Nightfear"

"Progenitors of a New Paradigm"

"Unfound Mortality"

"The Dreams You Dread"

"Stormcrow"

"Magnificat"







+2 -0



просмотров: 190