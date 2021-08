сегодня



Новое видео BENEDICTION



"Tear Off These Wings", новое видео группы BENEDICTION, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Scriptures", выпущенного 16 октября на Nuclear Blast:



01. Iterations Of I



02. Scriptures In Scarlet



03. The Crooked Man



04. Stormcrow



05. Progenitors Of A New Paradigm



06. Rabid Carnality



07. In Our Hands, The Scars



08. Tear Off These Wings



09. Embrace The Kill



10. Neverwhen



11. The Blight At The End



12. We Are Legion

"Stormcrow" video:





