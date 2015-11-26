Гитарист MARDUK — о владении кусками черепа вокалиста MAYHEM
Гитарист и основатель MARDUK Morgan Steinmeyer Håkansson несколько лет назад подтвердил, что он владеет фрагментами мозга и черепа вокалиста MAYHEM Пер "Dead" Олина, добавив ещё один пласт к одной из самых печально известных и неувядающих историй блэк-металла. Репутация MAYHEM была частично восстановлена благодаря шведскому режиссёру Йонасу Экерлунду, который недавно представил экранизацию книги Майкла Мойнихана и Дидрика Сёдерлинда 1998 года " Lords Of Chaos: The Bloody Rise Of The Satanic Metal Underground".
Олин покончил жизнь самоубийством в 1991 году, оставив после себя ужасную картину, которая была запечатлена на широко известной фотографии, сделанной гитаристом MAYHEM Ойстейном "Евронимусом" Ошеттом и позже использованной для концертного бутлег-альбома группы "Dawn Of The Black Hearts". Норвежская блэк-металлическая легенда гласит, что Йеронимус (который был убит двумя годами позже Варгом Викернесом из BURZUM) присылал фрагменты черепа и мозговой ткани Дэда различным участникам блэк-металлической сцены, которые ему нравились и которых он уважал, и одним из них был Håkansson. Олин, который был единственным шведом в составе MAYHEM, подружился с Morgan'ом, также шведом, за несколько месяцев до своей смерти.
В одном из интервью у Håkansson'a спросили, действительно ли он владеет кусочками мозга и черепа Дэда, на что он ответил:
«Это старая история. Слишком много об этом написано. Это стало похоже на мыльную оперу. Люди должны оставить это как есть. Как бы люди это ни называли, я нахожу всё это действительно нелепым — всё окружающее эту историю».
MARDUK's latest studio album, "Viktoria", was released last June via Century Media Records.
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