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Marduk

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23 июл 2020 : 		 Drum-cam от MARDUK

22 июл 2020 : 		 Гитарист MARDUK: «Да мне начхать на мнение других»

21 июл 2020 : 		 Гитарист MARDUK — о владении кусками черепа вокалиста MAYHEM

30 дек 2019 : 		 Из MARDUK ушел басист

27 июн 2018 : 		 Новое видео MARDUK

6 июн 2018 : 		 Рассказ о бокс-сете MARDUK

15 май 2018 : 		 Новая песня MARDUK

28 апр 2018 : 		 Лирик-видео MARDUK

14 апр 2018 : 		 Новый альбом MARDUK выйдет летом

14 мар 2017 : 		 Гитарист MARDUK о сорванном концерте

20 фев 2017 : 		 Фанатики сорвали концерт MARDUK в США

22 янв 2015 : 		 Новое видео MARDUK

11 дек 2014 : 		 Новая песня MARDUK

28 ноя 2014 : 		 Новая песня MARDUK

7 окт 2014 : 		 Новый альбом MARDUK выйдет в январе

21 фев 2014 : 		 Демо MARDUK будет переиздано

7 дек 2013 : 		 Видео с выступления MARDUK

19 мар 2013 : 		 Видео с выступления MARDUK

8 ноя 2012 : 		 Первое шведское золото MARDUK

11 июн 2012 : 		 Видео с выступления MARDUK

6 июн 2012 : 		 Видео с выступления MARDUK

5 июн 2012 : 		 Гитарист MARDUK сказал, что хранит фрагменты черепа и мозга покойного вокалиста MAYHEM

2 июн 2012 : 		 Новый альбом MARDUK доступен для прослушивания

14 май 2012 : 		 В Беларуси запретили выступление MARDUK

9 май 2012 : 		 Новое видео MARDUK

18 апр 2012 : 		 Новая песня MARDUK
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Drum-cam от MARDUK



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Журнал Sick Drummer опубликовал видео, в котором барабанщик MARDUK Simon Schilling исполняет композицию "Into Utter Madness" из альбома "Wormwood" 2009 года.

MARDUK -



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