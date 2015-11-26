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Гитарист MARDUK : «Да мне начхать на мнение других»



Гитарист MARDUK Morgan Steinmeyer Håkansson в интервью обсудил тему перемен в составе и критику группы за их провокационные темы:



О том, ожидал ли он, что MARDUK пройдут через столько изменений в составе после их основания в 1990 году:



«Да. Потому что за эти годы у нас было большое количество перемен в составе, но ничто не длится вечно. Некоторые группы меняются, некоторые — нет. Я считаю, что это естественный процесс, потому что мы группа, которая много гастролирует. Мы очень много работаем. Мы преданы тому, что мы делаем, и я верю в то, что я делаю, именно это я нахожу самым важным — что бы ты ни делал в жизни, это вера в то, что ты делаешь, в противном случае, ты не должен этим заниматься, что бы ты ни делал. Наш барабанщик сказал мне, что хотел бы сосредоточиться на архитектуре, я сказал: "Отлично". То же самое и с другими участниками, которые приходили и уходили. Все фокусируются на разных вещах. Я сосредоточен на этой группе. Это моя жизнь, поэтому у нас было столько изменений, но это необходимо для того, чтобы держать группу в фокусе. За эти годы мы дали около 1500–1600 концертов, мы выпустили 14 альбомов, мы много гастролировали, и мы считаем, что нужно охватить как можно больше стран и площадок. Не всем это нравится. Некоторые думают, что это хорошо, но с годами вы движетесь в разных направлениях. Это как брак».



О том, что поддерживает MARDUK:



«Как я уже сказал, мы очень сосредоточены и верим в то, что делаем. Я верю в альбомы, которые мы записали. Я считаю, что мы преодолеваем новые барьеры, мы делаем то, во что верим, и поём о вещах, которые находим интересными, увлекательными, и верим в то, во что верим. Мы создаем саундтреки к определённым историческим событиям, и мне это нравится».



О критике, которую получили MARDUK за освещение спорных тем:



«Я нахожу это забавным. В каком-то смысле мне нравятся проблемы. Я люблю проблемы. Жизнь — это преодоление проблем, мы все это понимаем. Я никогда не отвернусь от людей, которые говорили: "Ты не можешь так поступить. Ты не можешь этого сделать. Ты не можешь петь об убийстве христиан, об их изнасиловании и о том, что они делают". Как только вы поёте, например, о теме, связанной со Второй мировой войной, как это было с нами, то сразу начинают говорить: "О, вы переступили черту". Это не моя грёбаная жизнь, так что вали нах. Мне плевать. Мы всегда будем делать то, во что верим, и мне насрать на то, о чём говорят люди. Я не читаю, мне плевать. Для меня это всего лишь победа над идиотами».



О попытке победить «политкорректность», которая иногда заставляла MARDUK отменять шоу:



«Ну я не переживаю на этот счёт. Если это будет большой проблемой, то это будет проблема. Возможно, нам придётся отменить какое-то дерьмо там и тут — мне насрать, потому что мы никогда не позволим никому сказать нам: "Это нормально. Нормально так сделать". Мы никогда не были группой, которая приспосабливается к тому, что думают люди, мы делаем то, во что верим. Это самое главное. Я никогда не позволю никому указывать мне что делать. Люди могут воспринимать историю такой, какая она есть. Это их проблема».



О том, как он относится к ранним, в основном сатанинским текстам группы:



«Мы все стареем; мы смотрим на вещи по-другому. Вам нужно уловить тексты и прочитать их; вы увидите, что на самом деле они не изменились. Когда я вспоминаю все альбомы, которые мы когда-то записывали во время репетиций старых тем, то порой меня удивляет, что тексты, когда я читаю их сейчас, значат для меня даже больше, чем тогда. Они говорят со мной на другом языке».















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