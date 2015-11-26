Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*UDO DIRKSCHNEIDER заявил, что будет исполнять песни ACCEPT в... 29
*BON JOVI посвятили песню Джорджу Флойду 26
*Гитарист METALLICA: «Было у меня чувство вины из-за ухода из... 23
*UDO DIRKSCHNEIDER: «Воссоединение ACCEPT? Забудьте об этом!» 21
*Новая песня DEEP PURPLE 13
[= ||| все новости группы



*

Marduk

*



22 июл 2020 : 		 Гитарист MARDUK: «Да мне начхать на мнение других»

21 июл 2020 : 		 Гитарист MARDUK — о владении кусками черепа вокалиста MAYHEM

30 дек 2019 : 		 Из MARDUK ушел басист

27 июн 2018 : 		 Новое видео MARDUK

6 июн 2018 : 		 Рассказ о бокс-сете MARDUK

15 май 2018 : 		 Новая песня MARDUK

28 апр 2018 : 		 Лирик-видео MARDUK

14 апр 2018 : 		 Новый альбом MARDUK выйдет летом

14 мар 2017 : 		 Гитарист MARDUK о сорванном концерте

20 фев 2017 : 		 Фанатики сорвали концерт MARDUK в США

22 янв 2015 : 		 Новое видео MARDUK

11 дек 2014 : 		 Новая песня MARDUK

28 ноя 2014 : 		 Новая песня MARDUK

7 окт 2014 : 		 Новый альбом MARDUK выйдет в январе

21 фев 2014 : 		 Демо MARDUK будет переиздано

7 дек 2013 : 		 Видео с выступления MARDUK

19 мар 2013 : 		 Видео с выступления MARDUK

8 ноя 2012 : 		 Первое шведское золото MARDUK

11 июн 2012 : 		 Видео с выступления MARDUK

6 июн 2012 : 		 Видео с выступления MARDUK

5 июн 2012 : 		 Гитарист MARDUK сказал, что хранит фрагменты черепа и мозга покойного вокалиста MAYHEM

2 июн 2012 : 		 Новый альбом MARDUK доступен для прослушивания

14 май 2012 : 		 В Беларуси запретили выступление MARDUK

9 май 2012 : 		 Новое видео MARDUK

18 апр 2012 : 		 Новая песня MARDUK

30 мар 2012 : 		 MARDUK подтвердили российские даты с KATAKLYSM, VADER
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Гитарист MARDUK: «Да мне начхать на мнение других»



*
zoom
*
* *
Гитарист MARDUK Morgan Steinmeyer Håkansson в интервью обсудил тему перемен в составе и критику группы за их провокационные темы:

О том, ожидал ли он, что MARDUK пройдут через столько изменений в составе после их основания в 1990 году:

«Да. Потому что за эти годы у нас было большое количество перемен в составе, но ничто не длится вечно. Некоторые группы меняются, некоторые — нет. Я считаю, что это естественный процесс, потому что мы группа, которая много гастролирует. Мы очень много работаем. Мы преданы тому, что мы делаем, и я верю в то, что я делаю, именно это я нахожу самым важным — что бы ты ни делал в жизни, это вера в то, что ты делаешь, в противном случае, ты не должен этим заниматься, что бы ты ни делал. Наш барабанщик сказал мне, что хотел бы сосредоточиться на архитектуре, я сказал: "Отлично". То же самое и с другими участниками, которые приходили и уходили. Все фокусируются на разных вещах. Я сосредоточен на этой группе. Это моя жизнь, поэтому у нас было столько изменений, но это необходимо для того, чтобы держать группу в фокусе. За эти годы мы дали около 1500–1600 концертов, мы выпустили 14 альбомов, мы много гастролировали, и мы считаем, что нужно охватить как можно больше стран и площадок. Не всем это нравится. Некоторые думают, что это хорошо, но с годами вы движетесь в разных направлениях. Это как брак».

О том, что поддерживает MARDUK:

«Как я уже сказал, мы очень сосредоточены и верим в то, что делаем. Я верю в альбомы, которые мы записали. Я считаю, что мы преодолеваем новые барьеры, мы делаем то, во что верим, и поём о вещах, которые находим интересными, увлекательными, и верим в то, во что верим. Мы создаем саундтреки к определённым историческим событиям, и мне это нравится».

О критике, которую получили MARDUK за освещение спорных тем:

«Я нахожу это забавным. В каком-то смысле мне нравятся проблемы. Я люблю проблемы. Жизнь — это преодоление проблем, мы все это понимаем. Я никогда не отвернусь от людей, которые говорили: "Ты не можешь так поступить. Ты не можешь этого сделать. Ты не можешь петь об убийстве христиан, об их изнасиловании и о том, что они делают". Как только вы поёте, например, о теме, связанной со Второй мировой войной, как это было с нами, то сразу начинают говорить: "О, вы переступили черту". Это не моя грёбаная жизнь, так что вали нах. Мне плевать. Мы всегда будем делать то, во что верим, и мне насрать на то, о чём говорят люди. Я не читаю, мне плевать. Для меня это всего лишь победа над идиотами».

О попытке победить «политкорректность», которая иногда заставляла MARDUK отменять шоу:

«Ну я не переживаю на этот счёт. Если это будет большой проблемой, то это будет проблема. Возможно, нам придётся отменить какое-то дерьмо там и тут — мне насрать, потому что мы никогда не позволим никому сказать нам: "Это нормально. Нормально так сделать". Мы никогда не были группой, которая приспосабливается к тому, что думают люди, мы делаем то, во что верим. Это самое главное. Я никогда не позволю никому указывать мне что делать. Люди могут воспринимать историю такой, какая она есть. Это их проблема».

О том, как он относится к ранним, в основном сатанинским текстам группы:

«Мы все стареем; мы смотрим на вещи по-другому. Вам нужно уловить тексты и прочитать их; вы увидите, что на самом деле они не изменились. Когда я вспоминаю все альбомы, которые мы когда-то записывали во время репетиций старых тем, то порой меня удивляет, что тексты, когда я читаю их сейчас, значат для меня даже больше, чем тогда. Они говорят со мной на другом языке».



MARDUK Guitarist:




Like!+3Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 434

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом