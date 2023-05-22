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*DAVID COVERDALE — о причинах разрыва отношений с JOHN'ом SYK... 17
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Marduk

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|||| 22 май 2023

Басиста MARDUK выгнали за зигу



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Основатель MARDUK Morgan Håkansson спрятался в кусты после того, как Joel Lindholm зиговал со сцены в Лондоне. Как мы уже сообщали, ранее причиной увольнения называлось "пьяное неподобающее поведение".

В интервью Expressen Morgan сказал:

«Это явно не то, что мы допускаем».

На вопрос, почему MARDUK продолжали играть даже после жеста Joel'a на сцене, Morgan сказал Expressen:

«Я не вижу, что другие делают на сцене». Он добавил, что решение об увольнении Joel из группы было принято, «когда мы увидели видео, конечно».

Он добавил, что действия Lindholm'а считает «достойным сожаления поведением» и добавил, что «не очень приятно, когда ты работаешь, а кто-то ведет себя неприлично и позорится».






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22 май 2023
С
СтаканМарьиванны
Ну кинул, и кинул. Чего бухтеть-то?
  Dislike!3
22 май 2023
грозакоммунистов
необходимо в следующем турне выступать под радужными флагами, дабы хоть как-то оправдаться и продолжить нести непоколебимое знамя блэк метал!!!
Like!2  Dislike!2
22 май 2023
Lord Iscariah
Лютые позеры эти Мардук!!!! В Блэк-метале всегда зиговали и будут зиговать!!!
  Dislike!1
22 май 2023
n
nabastak_
Вседа думал, "panzer division marduk" - это что-то про фашистов. А они вона как.

просмотров: 1035

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