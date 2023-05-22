22 май 2023



Басиста MARDUK выгнали за зигу



Основатель MARDUK Morgan Håkansson спрятался в кусты после того, как Joel Lindholm зиговал со сцены в Лондоне. Как мы уже сообщали, ранее причиной увольнения называлось "пьяное неподобающее поведение".



В интервью Expressen Morgan сказал:



«Это явно не то, что мы допускаем».



На вопрос, почему MARDUK продолжали играть даже после жеста Joel'a на сцене, Morgan сказал Expressen:



«Я не вижу, что другие делают на сцене». Он добавил, что решение об увольнении Joel из группы было принято, «когда мы увидели видео, конечно».



Он добавил, что действия Lindholm'а считает «достойным сожаления поведением» и добавил, что «не очень приятно, когда ты работаешь, а кто-то ведет себя неприлично и позорится».











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