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Новое видео MARDUK



Shovel Beats Sceptre, новое видео группы MARDUK, доступно ниже. Этот трек взят из альбома "Memento Mori", выход которого запланирован на первое сентября на Century Media Records. http://www.marduk.nu







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