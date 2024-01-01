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*Новый альбом CREMATORY выйдет весной 42
*KERRY KING: «Из MEGADETH я бы сделал другую группу» 38
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я бы нашел замену, если бы не смог бо... 23
*LINKIN PARK исполнили новую песню 17
*SEBASTIAN BACH сунул за Камалу 16
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Marduk

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9 ноя 2024 : 		 Вышел сплит MARDUK / ENTHRONED

7 май 2024 : 		 Концертный релиз MARDUK выйдет осенью

11 сен 2023 : 		 Гитарист MARDUK: «Мой рок-бог — это Ritchie Blackmore»

17 авг 2023 : 		 Новое видео MARDUK

20 июл 2023 : 		 Новое видео MARDUK

30 июн 2023 : 		 Новая песня MARDUK

22 май 2023 : 		 Басиста MARDUK выгнали за зигу

19 май 2023 : 		 Басиста MARDUK выгнали за пьянство

23 июл 2020 : 		 Drum-cam от MARDUK

22 июл 2020 : 		 Гитарист MARDUK: «Да мне начхать на мнение других»

21 июл 2020 : 		 Гитарист MARDUK — о владении кусками черепа вокалиста MAYHEM

30 дек 2019 : 		 Из MARDUK ушел басист

27 июн 2018 : 		 Новое видео MARDUK

6 июн 2018 : 		 Рассказ о бокс-сете MARDUK

15 май 2018 : 		 Новая песня MARDUK

28 апр 2018 : 		 Лирик-видео MARDUK

14 апр 2018 : 		 Новый альбом MARDUK выйдет летом

14 мар 2017 : 		 Гитарист MARDUK о сорванном концерте

20 фев 2017 : 		 Фанатики сорвали концерт MARDUK в США

22 янв 2015 : 		 Новое видео MARDUK

11 дек 2014 : 		 Новая песня MARDUK

28 ноя 2014 : 		 Новая песня MARDUK

7 окт 2014 : 		 Новый альбом MARDUK выйдет в январе

21 фев 2014 : 		 Демо MARDUK будет переиздано

7 дек 2013 : 		 Видео с выступления MARDUK

19 мар 2013 : 		 Видео с выступления MARDUK
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Вышел сплит MARDUK / ENTHRONED



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WolfKult Religion выпустили сплит MARDUK / ENTHRONED, материал которого записан в Baroeg Rotterdam 1998. Тираж - 150 копий.



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