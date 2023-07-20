20 июл 2023



Новое видео MARDUK



Blood Of The Funeral, новое видео группы MARDUK, доступно ниже. Этот трек взят из альбома "Memento Mori", выход которого запланирован на первое сентября на Century Media Records. http://www.marduk.nu







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