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*Лидер MEGADETH: «Вокал никогда не был нашей сильной стороной... 58
*Клавишник RAMMSTEIN обвиняется в сексуальных домогательствах 38
*Вокалист CRADLE OF FILTH о той самой футболке: «Такое бы не ... 20
*Новые релизы CAVALERA доступны для прослушивания 15
*Новое видео DOGMA 15
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Marduk

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20 июл 2023 : 		 Новое видео MARDUK

30 июн 2023 : 		 Новая песня MARDUK

22 май 2023 : 		 Басиста MARDUK выгнали за зигу

19 май 2023 : 		 Басиста MARDUK выгнали за пьянство

23 июл 2020 : 		 Drum-cam от MARDUK

22 июл 2020 : 		 Гитарист MARDUK: «Да мне начхать на мнение других»

21 июл 2020 : 		 Гитарист MARDUK — о владении кусками черепа вокалиста MAYHEM

30 дек 2019 : 		 Из MARDUK ушел басист

27 июн 2018 : 		 Новое видео MARDUK

6 июн 2018 : 		 Рассказ о бокс-сете MARDUK

15 май 2018 : 		 Новая песня MARDUK

28 апр 2018 : 		 Лирик-видео MARDUK

14 апр 2018 : 		 Новый альбом MARDUK выйдет летом

14 мар 2017 : 		 Гитарист MARDUK о сорванном концерте

20 фев 2017 : 		 Фанатики сорвали концерт MARDUK в США

22 янв 2015 : 		 Новое видео MARDUK

11 дек 2014 : 		 Новая песня MARDUK

28 ноя 2014 : 		 Новая песня MARDUK

7 окт 2014 : 		 Новый альбом MARDUK выйдет в январе

21 фев 2014 : 		 Демо MARDUK будет переиздано

7 дек 2013 : 		 Видео с выступления MARDUK

19 мар 2013 : 		 Видео с выступления MARDUK

8 ноя 2012 : 		 Первое шведское золото MARDUK

11 июн 2012 : 		 Видео с выступления MARDUK

6 июн 2012 : 		 Видео с выступления MARDUK

5 июн 2012 : 		 Гитарист MARDUK сказал, что хранит фрагменты черепа и мозга покойного вокалиста MAYHEM
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|||| 20 июл 2023

Новое видео MARDUK



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Blood Of The Funeral, новое видео группы MARDUK, доступно ниже. Этот трек взят из альбома "Memento Mori", выход которого запланирован на первое сентября на Century Media Records.




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20 июл 2023
shakabre
Мардучок под коньячок
20 июл 2023
G
Gustaff
Наитупейшее название альбома

просмотров: 850

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