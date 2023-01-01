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Marduk

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|||| 11 сен 2023

Гитарист MARDUK: «Мой рок-бог — это Ritchie Blackmore»



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В недавнем интервью для BraveWords гитарист MARDUK Morgan Håkansson обсудил то, с чего он начинал в рок-музыке, кто его кумир и многое другое — небольшие выдержки доступны ниже.

С чего вы начинали?

«Я бы сказал, что это альбом "The Number Of The Beast". Для многих людей это был путь в музыку, а потом они обрели ещё большую преданность, но большинство людей начинали с музыки, чтобы попасть в движение. Я же считаю, что это естественное отражение того, что ты мужчина. Вот и всё».

Какова миссия вашей группы?

«Я просто делаю то, что хочу делать. Я делаю то, во что верю, вот что для меня важно. И мне всё равно. В прошлом я пытался убедить людей в чём-либо, но меня это уже мало волнует, я просто делаю то, во что верю, и это для меня самое главное».

Помните ли Вы свою первую покупку винила?

«Насколько я помню, первую пластинку подарил мой дядя, кажется, это был KISS "The Elder". Это первая пластинка у меня во владении».

Какие группы 1970-х годов оказали на Вас влияние?

«Трудно сказать, что они повлияли на меня, но мне нравятся многие из них. Мне нравится много вещей Uriah Heep. Мне также нравятся Deep Purple, Rainbow, старые Black Sabbath и многое другое. Я не могу вспомнить, что ещё можно сказать, но есть много вещей из разных стилей из 1970-х, 1980-х, 1990-х — всё имеет свой шарм».

Кто ваш рок-бог?

«Ritchie Blackmore».

Правда?

«В нём есть всё, что должно быть в музыканте, — он идеальный музыкант, необыкновенный характер.

А что Вы думаете о том материале, который он исполняет сейчас?

«Я купил первые два альбома, это не самые мои любимые произведения, но он делает то, что хочет. Он повидал на своём веку немало, и поэтому может делать всё, что хочет, а он любит это занятие, так почему бы и нет?»

Но как гитарист обращали ли Вы внимание на его уникальный стиль?

«Да, с юности, он был одним из первых, я любил его и копировал его, а также Yngwie Malmsteen'а. У Ritchie Blackmore'а уникальный рок-стиль, сочетающийся с ранней классикой, которую он играл. Он был одним из первых в роке, кто добавил в рок много классической музыки. Я купил много пластинок, которые также были выпущены на CD, с концертными записями Deep Purple конца 1960-х — начала 1970-х годов, не помню, как они называются, и на них много импровизаций. Там можно услышать много классических произведений, которые он использует. Я считаю, что это просто великолепно!»

MARDUKвЂ™s Morgan HГҐkansson Says IRON MAIDEN Was The First Evil Music HeвЂ™d Heard - вЂњI Would Have To Say The Number Of The Beast AlbumвЂќ




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