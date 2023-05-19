19 май 2023



Басиста MARDUK выгнали за пьянство



MARDUK сообщили о том, что выгнали басиста Joel'a Lindholm'a за пьянство. Его место займет бывший член группы, Magnus "Devo" Andersson.



«После различных невыносимых сценических выходок очень пьяного Joel на Incineration Fest на прошлой неделе, он потерял свое место в группе. Наш старый друг и бас-гитарист Devo согласился занять его место на временной основе, так что это вряд ли повлияет на предстоящие концерты».







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