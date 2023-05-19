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Marduk

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|||| 19 май 2023

Басиста MARDUK выгнали за пьянство



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MARDUK сообщили о том, что выгнали басиста Joel'a Lindholm'a за пьянство. Его место займет бывший член группы, Magnus "Devo" Andersson.

«После различных невыносимых сценических выходок очень пьяного Joel на Incineration Fest на прошлой неделе, он потерял свое место в группе. Наш старый друг и бас-гитарист Devo согласился занять его место на временной основе, так что это вряд ли повлияет на предстоящие концерты».

вЂњDue To Intolerable Stage AnticsвЂќ MARDUK Switch Bassists




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КомментарииСкрыть/показать 6 )

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19 май 2023
rassol
Четоржу. Дево в третий раз в Мардук?
Like!1
19 май 2023
resurgamresponses
добухался. ничто никого ничему не учит. может быть есть шанс.
19 май 2023
V
VAMPCUT
"А кто не пьёт?! Ты назови!! Нет, я жду!"(с)
Like!2
19 май 2023
J
Jack of Diamonds
пусть к Аббату идет
20 май 2023
Darkside.ru MemberAlias
ну вообще-то вылетел он не совсем за пьянство, а за то, что кинул зигу на концерте. Бухой, естественно
20 май 2023
M
Mistis
Только у них появился басист который классно сочитаеться на сцене с группой и на тебе. Ну в нынешних реалиях кидающий зигу басист на концертах может помешать бизнесу, ничего не поделаешь. Жаль конечно.

просмотров: 653

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