30 июн 2023



Новая песня MARDUK



"Blood Of The Funeral", новая песня группы MARDUK, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Memento Mori", выход которого запланирован на первое сентября на Century Media Records.







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