MICHAEL MONROE выпустит новую работу осенью



MICHAEL MONROE выпустит новый альбом, получивший название "One Man Gang", в октябре этого года. В качестве гостей в записи материала принимали участие бывший гитарист HANOI ROCKS Nasty Suicide и легенда THE DAMNED Captain Sensible.



В октябре стартует тур в поддержку нового диска:



Oct. 22 - Oslo, NO @ John Dee



Oct. 23 - Gothenburg, SE @ Pustervik



Oct. 24 - Stockholm, SE @ Fryhuset Klubben



Oct. 25 - Copenhagen, DK @ High Voltage



Oct. 26 - Hamburg, DE @ Headcrash



Oct. 27 - Berlin, DE @ Frannz



Oct. 29 - Paris, FR @ La Maroquinerie



Oct. 30 - London, UK @ O2 Academy Islington



Nov. 01 - Leeds, UK @ Brudenell Social Club



Nov. 02 - Milton Keynes, UK @ Crauford Arms



Nov. 03 - Southampton, UK @ Engine Room



Nov. 04 - Birmingham, UK @ The Mill



Nov. 05 - Glasgow, UK @ Garage



Nov. 06 - Manchester UK @ Club Academy



Nov. 07 - Bristol, UK @ Fleece



Nov. 08 - Stoke, UK @ Sugarmill



Nov. 09 - Great Yarmouth, UK @ Hard Rock Hell Festival















