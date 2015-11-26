Трейлер документального фильма о MICHAEL MONROE

Официальный трейлер к долгожданному документальному фильму о MICHAEL'е MONROE, доступен ниже. 77-минутный фильм расскажет о взлётах и падениях HANOI ROCKS, возвращении на сцену в начале 2000 через призму интервью с бывшими коллегами по коллективу — Sami Yaffa и Nasty Suicide, а также со Slash'ем и Duff'ом McKagan'ом из GUNS N' ROSES, Chris'ом Shiflett'ом из FOO FIGHTERS и мамой музыканта.
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