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*Новое видео DEXCORE 25
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Michael Monroe

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5 янв 2022 : 		 Трейлер документального фильма о MICHAEL MONROE

20 окт 2021 : 		 Новый альбом MICHAEL MONROE выйдет весной

16 июн 2021 : 		 MICHAEL MONROE: «Мне не интересно смотреть фильм о MÖTLEY CRÜE»

15 июн 2021 : 		 MICHAEL MONROE: «SLASH и DUFF MCKAGAN с годами становятся только лучше»

16 апр 2021 : 		 MICHAEL MONROE — о документальном фильме

27 дек 2020 : 		 Документальный фильм о MICHAEL MONROE выйдет в 2022 году

27 ноя 2019 : 		 MICHAEL MONROE: «Многие глэмеры из 80-х вели себя как идиоты и подпортили репутацию рокерам»

9 окт 2019 : 		 MICHAEL MONROE: «Никогда не просил денег за участие на альбомах GUNS N'ROSES»

24 сен 2019 : 		 MICHAEL MONROE: «Ездить по США не по стадионам не имеет смысла»

6 сен 2019 : 		 Новое видео MICHAEL MONROE

31 июл 2019 : 		 Видео с текстом от MICHAEL MONROE

8 май 2019 : 		 MICHAEL MONROE выпустит новую работу осенью

13 ноя 2018 : 		 MICHAEL MONROE выпустит новый альбом весной

17 июл 2017 : 		 Видео с выступления MICHAEL MONROE

7 июн 2017 : 		 Трек-лист нового сборника MICHAEL MONROE

30 май 2017 : 		 Видео полного выступления MICHAEL MONROE

17 май 2017 : 		 Сборник MICHAEL MONROE выйдет летом

16 апр 2017 : 		 MICHAEL MONROE исполнил новую песню на шоу "Голос"

29 мар 2017 : 		 MICHAEL MONROE записал новую песню для сборника

11 фев 2016 : 		 Новое видео MICHAEL'а MONROE

28 дек 2015 : 		 MICHAEL MONROE о реюнионе GUNS N' ROSES

16 дек 2015 : 		 MICHAEL MONROE: «Hair-metal-группы с лаком для волос справлялись лучше, чем с инструментами»

21 окт 2015 : 		 MICHAEL MONROE: «Не дайте музыке умереть на улице Denmark»

12 окт 2015 : 		 Видео с выступления MICHAEL MONROE

3 сен 2015 : 		 Новое видео MICHAEL MONROE

25 авг 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома MICHAEL'а MONROE
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Трейлер документального фильма о MICHAEL MONROE



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Официальный трейлер к долгожданному документальному фильму о MICHAEL'е MONROE, доступен ниже. 77-минутный фильм расскажет о взлётах и падениях HANOI ROCKS, возвращении на сцену в начале 2000 через призму интервью с бывшими коллегами по коллективу — Sami Yaffa и Nasty Suicide, а также со Slash'ем и Duff'ом McKagan'ом из GUNS N' ROSES, Chris'ом Shiflett'ом из FOO FIGHTERS и мамой музыканта.

Ex-HANOI ROCKS Singer MICHAEL MONROE: Trailer For Official Documentary Now Available





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