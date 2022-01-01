27 июн 2022



MICHAEL MONROE получил патрон от Лемми



MICHAEL MONROE сообщил, что также получил патрон с прахом Лемми:



«Я только что получил чрезвычайно необычный и трогательный подарок — патрон, внутри которого находится часть праха Лемми. Лемми сегодня в комнате с нами!»



Письмо, сопровождавшее патрон Monroe, пришло из легендарного заведения Whisky A Go Go в Западном Голливуде, Калифорния, которое, как и любимое заведение Лемми Rainbow Bar & Grill, принадлежит семье Маглиери:



«Michael,



Мы все знаем, что Лемми знал многих людей, но у него было мало тех, кого он считал друзьями, и ещё меньше тех, кого он считал семьёй. Поскольку вы один из тех людей, которых он считал семьёй, мы хотели бы поделиться с вами частичкой его жизни.



Лемми повлиял на все наши жизни так, что я не думаю, что кто-то из нас когда-нибудь сможет забыть, но с этим прахом вы сохраните не только воспоминания, но и Лемми навсегда останется с вами.



Он был Лемми. Он играл рок-н-ролл. Не забывайте его».











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