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*Новое видео OZZY OSBOURNE 30
*Новое видео MEGADETH 28
*IRON MAIDEN покроют расходы на лечение PAUL'а DI'ANNO 22
*Вокалист NAPALM DEATH: «Мы не политическая группа» 18
*Гитарист KORN — об альбоме "Untouchables" 12
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Michael Monroe

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16 апр 2021 : 		 MICHAEL MONROE — о документальном фильме

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24 сен 2019 : 		 MICHAEL MONROE: «Ездить по США не по стадионам не имеет смысла»

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|||| 27 июн 2022

MICHAEL MONROE получил патрон от Лемми



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MICHAEL MONROE сообщил, что также получил патрон с прахом Лемми:

«Я только что получил чрезвычайно необычный и трогательный подарок — патрон, внутри которого находится часть праха Лемми. Лемми сегодня в комнате с нами!»

Письмо, сопровождавшее патрон Monroe, пришло из легендарного заведения Whisky A Go Go в Западном Голливуде, Калифорния, которое, как и любимое заведение Лемми Rainbow Bar & Grill, принадлежит семье Маглиери:

«Michael,

Мы все знаем, что Лемми знал многих людей, но у него было мало тех, кого он считал друзьями, и ещё меньше тех, кого он считал семьёй. Поскольку вы один из тех людей, которых он считал семьёй, мы хотели бы поделиться с вами частичкой его жизни.

Лемми повлиял на все наши жизни так, что я не думаю, что кто-то из нас когда-нибудь сможет забыть, но с этим прахом вы сохраните не только воспоминания, но и Лемми навсегда останется с вами.

Он был Лемми. Он играл рок-н-ролл. Не забывайте его».






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