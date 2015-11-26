Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео HELLOWEEN 55
*Бывший гитарист MANOWAR: «Если люди не будут и дальше платит... 45
*BLAZE BAYLEY: «Было бы забавно провести концерт IRON MAIDEN ... 32
*SERJ TANKIAN: «Все выдохнули с уходом Трампа» 21
*Бывший гитарист SABATON осуждён за развратные действия и хра... 17
[= ||| все новости группы



*

Michael Monroe

*



16 апр 2021 : 		 MICHAEL MONROE — о документальном фильме

27 дек 2020 : 		 Документальный фильм о MICHAEL MONROE выйдет в 2022 году

27 ноя 2019 : 		 MICHAEL MONROE: «Многие глэмеры из 80-х вели себя как идиоты и подпортили репутацию рокерам»

9 окт 2019 : 		 MICHAEL MONROE: «Никогда не просил денег за участие на альбомах GUNS N'ROSES»

24 сен 2019 : 		 MICHAEL MONROE: «Ездить по США не по стадионам не имеет смысла»

6 сен 2019 : 		 Новое видео MICHAEL MONROE

31 июл 2019 : 		 Видео с текстом от MICHAEL MONROE

8 май 2019 : 		 MICHAEL MONROE выпустит новую работу осенью

13 ноя 2018 : 		 MICHAEL MONROE выпустит новый альбом весной

17 июл 2017 : 		 Видео с выступления MICHAEL MONROE

7 июн 2017 : 		 Трек-лист нового сборника MICHAEL MONROE

30 май 2017 : 		 Видео полного выступления MICHAEL MONROE

17 май 2017 : 		 Сборник MICHAEL MONROE выйдет летом

16 апр 2017 : 		 MICHAEL MONROE исполнил новую песню на шоу "Голос"

29 мар 2017 : 		 MICHAEL MONROE записал новую песню для сборника

11 фев 2016 : 		 Новое видео MICHAEL'а MONROE

28 дек 2015 : 		 MICHAEL MONROE о реюнионе GUNS N' ROSES

16 дек 2015 : 		 MICHAEL MONROE: «Hair-metal-группы с лаком для волос справлялись лучше, чем с инструментами»

21 окт 2015 : 		 MICHAEL MONROE: «Не дайте музыке умереть на улице Denmark»

12 окт 2015 : 		 Видео с выступления MICHAEL MONROE

3 сен 2015 : 		 Новое видео MICHAEL MONROE

25 авг 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома MICHAEL'а MONROE

1 июн 2015 : 		 Новый альбом MICHAEL MONROE выйдет в октябре

11 мар 2015 : 		 MICHAEL MONROE записывает новый альбом

7 мар 2014 : 		 DREGEN уходит из группы MICHAEL'a MONROE

14 ноя 2013 : 		 Новое видео MICHAEL MONROE
Показать далее
| - |

|||| сегодня

MICHAEL MONROE — о документальном фильме



*
zoom
*
* *
MICHAEL MONROE в рамках визита в программу к Todd'y Kerns'y рассказал о будущем документальном фильме:

«Надеюсь, в 2022 году всё будет готово. Вся история моей жизни в основном основана на 10 годах, которые я провёл в Нью-Йорке. Но тут всё начинается с первых дней HANOI, и это правда документальный фильм о моей жизни и обо мне. Так что всё в работе. Ты делаешь подобное раз в жизни, и я хочу убедиться, что всё будет сделано должным образом.

Люди всегда говорят: "А как насчёт того, чтобы сделать фильм с актёрами? Но это всегда как-то так банально, когда люди ведут себя так или этак. Но как только фильм будет снят, мне уже будет всё равно. Однако я хочу, чтобы он был сделан как можно лучше. Потому что это увлекательная история, даже если я сам буду рассказывать.

Мы уже брали интервью у Slash'a, Duff'a [McKagan'a из GUNS N' ROSES] и Chris'a Shiflett'а [FOO FIGHTERS] для первой версии, но сейчас начали с самого начала и делаем фильм не только о моих достижениях. Конечно здорово, что все эти крутые, великие люди говорят обо мне, как они описывают меня. Но на самом деле нужно сделать такую увлекательную историю, что людям, которым насрать на меня и насрать на рок-н-ролл, смотреть её было бы интересно и увлекательно».

MICHAEL MONROE On His Upcoming Official Documentary:





Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 142

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом