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MICHAEL MONROE — о документальном фильме



MICHAEL MONROE в рамках визита в программу к Todd'y Kerns'y рассказал о будущем документальном фильме:



«Надеюсь, в 2022 году всё будет готово. Вся история моей жизни в основном основана на 10 годах, которые я провёл в Нью-Йорке. Но тут всё начинается с первых дней HANOI, и это правда документальный фильм о моей жизни и обо мне. Так что всё в работе. Ты делаешь подобное раз в жизни, и я хочу убедиться, что всё будет сделано должным образом.



Люди всегда говорят: "А как насчёт того, чтобы сделать фильм с актёрами? Но это всегда как-то так банально, когда люди ведут себя так или этак. Но как только фильм будет снят, мне уже будет всё равно. Однако я хочу, чтобы он был сделан как можно лучше. Потому что это увлекательная история, даже если я сам буду рассказывать.



Мы уже брали интервью у Slash'a, Duff'a [McKagan'a из GUNS N' ROSES] и Chris'a Shiflett'а [FOO FIGHTERS] для первой версии, но сейчас начали с самого начала и делаем фильм не только о моих достижениях. Конечно здорово, что все эти крутые, великие люди говорят обо мне, как они описывают меня. Но на самом деле нужно сделать такую увлекательную историю, что людям, которым насрать на меня и насрать на рок-н-ролл, смотреть её было бы интересно и увлекательно».







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