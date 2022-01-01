Новое видео MICHAEL MONROE

"Murder The Summer Of Love", новое видео группы MICHAEL MONROE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "I Live Too Fast To Die Young", выходящего 10 июня на Silver Lining Music. Альбом будет доступен на CD в диджипаке, 12"-красном виниле, подписанным виниле с альтернативной обложкой, а также в цифровом виде.
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