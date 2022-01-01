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Michael Monroe

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Новое видео MICHAEL MONROE



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"Murder The Summer Of Love", новое видео группы MICHAEL MONROE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "I Live Too Fast To Die Young", выходящего 10 июня на Silver Lining Music. Альбом будет доступен на CD в диджипаке, 12"-красном виниле, подписанным виниле с альтернативной обложкой, а также в цифровом виде.

Трек-лист:

01. Murder The Summer Of Love

02. Young Drunks & Old Alcoholics

03. Derelict Palace

04. All Fighter

05. Everybody's Nobody

06. Antisocialite

07. Can't Stop Falling Apart

08. Pagan Prayer

09. No Guilt

10. I Live Too Fast To Die Young

11. Dearly Departed

MICHAEL MONROE To Release





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