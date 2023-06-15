Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео SLIPKNOT 37
*Новая песня BLUT AUS NORD 31
*DEE SNIDER: «Закэнсилить меня кишка тонка!» 19
*SLIPKNOT расстались с клавишником 16
*Как SLIPKNOT смогли столько сосуществовать вместе? Отвечает ... 14
*Гитарист JUDAS PRIEST выбрал своего рок-бога 13
*Почему FEAR FACTORY играют то, что не писал их лидер 13
*Бывший из MEGADETH: «Я наблюдал за снижением качества матери... 13
*Кавер-версия LINKIN PARK от TARJA 12
*Басист METALLICA хотел бы услышать песню "72 Seasons" в испо... 9
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео SLIPKNOT 37
*Новая песня BLUT AUS NORD 31
*DEE SNIDER: «Закэнсилить меня кишка тонка!» 19
*SLIPKNOT расстались с клавишником 16
*Как SLIPKNOT смогли столько сосуществовать вместе? Отвечает ... 14
[= ||| все новости группы



*

Michael Monroe

*



15 июн 2023 : 		 MICHAEL MONROE встретился с MÖTLEY CRUE

26 янв 2023 : 		 SLASH в новом видео MICHAEL MONROE

31 окт 2022 : 		 Новое видео MICHAEL MONROE

8 сен 2022 : 		 HANOI ROCKS соберутся на юбилей MICHAEL MONROE

27 июн 2022 : 		 MICHAEL MONROE получил патрон от Лемми

9 июн 2022 : 		 Новая песня MICHAEL MONROE

7 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления MICHAEL MONROE

28 апр 2022 : 		 Новое видео MICHAEL MONROE

22 мар 2022 : 		 Новое видео MICHAEL MONROE

5 янв 2022 : 		 Трейлер документального фильма о MICHAEL MONROE

20 окт 2021 : 		 Новый альбом MICHAEL MONROE выйдет весной

16 июн 2021 : 		 MICHAEL MONROE: «Мне не интересно смотреть фильм о MÖTLEY CRÜE»

15 июн 2021 : 		 MICHAEL MONROE: «SLASH и DUFF MCKAGAN с годами становятся только лучше»

16 апр 2021 : 		 MICHAEL MONROE — о документальном фильме

27 дек 2020 : 		 Документальный фильм о MICHAEL MONROE выйдет в 2022 году

27 ноя 2019 : 		 MICHAEL MONROE: «Многие глэмеры из 80-х вели себя как идиоты и подпортили репутацию рокерам»

9 окт 2019 : 		 MICHAEL MONROE: «Никогда не просил денег за участие на альбомах GUNS N'ROSES»

24 сен 2019 : 		 MICHAEL MONROE: «Ездить по США не по стадионам не имеет смысла»

6 сен 2019 : 		 Новое видео MICHAEL MONROE

31 июл 2019 : 		 Видео с текстом от MICHAEL MONROE

8 май 2019 : 		 MICHAEL MONROE выпустит новую работу осенью

13 ноя 2018 : 		 MICHAEL MONROE выпустит новый альбом весной

17 июл 2017 : 		 Видео с выступления MICHAEL MONROE

7 июн 2017 : 		 Трек-лист нового сборника MICHAEL MONROE

30 май 2017 : 		 Видео полного выступления MICHAEL MONROE

17 май 2017 : 		 Сборник MICHAEL MONROE выйдет летом
Показать далее
| - |

|||| сегодня

MICHAEL MONROE встретился с MÖTLEY CRUE



zoom
MICHAEL MONROE впервые за многие годы пообщался с участниками MÖTLEY CRUE на фестивале Rockfest в Hyvinkää, Финляндия.

Michael подписал фотографию, доступную справа:

«Одним из самых важных моментов в моей жизни была первая встреча с Vince'ом Neil'ом прошлым вечером. Раззл всегда хотел, чтобы мы встретились, поскольку считал, что "мы, вокалисты", очень похожи. При других обстоятельствах обе группы, возможно, стали бы хорошими друзьями, но у судьбы были другие планы... Спасибо, что уделил мне время, Vince. Мы не так много говорили, но твои глаза сказали мне больше, чем 1000 слов. И твой вокал на концерте был великолепен. Приятно наконец-то увидеть вас, ребята, вживую! ❤️Michael✨».




Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 3 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

15 июн 2023
Nord61
greesevold1, за аварию с Раззлом - может быть.

Но всё равно немного съехидствовал. У Монро прекрасный слух, и при этом он сказал, что "вокал Винса на концерте был великолепен".
При том, что Нил и в восьмидесятых-то был не бог весть, каким певцом, а то, что он из себя давит сейчас, больше всего похоже на визг осипшего престарелого хряка.
Like!2
15 июн 2023
s
satanson
Nord61, да не. норм у Винса вокал. ну раньше был. сейчас давно не слушал

просмотров: 375

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом