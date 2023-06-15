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MICHAEL MONROE встретился с MÖTLEY CRUE



MICHAEL MONROE впервые за многие годы пообщался с участниками MÖTLEY CRUE на фестивале Rockfest в Hyvinkää, Финляндия.



Michael подписал фотографию, доступную справа:



«Одним из самых важных моментов в моей жизни была первая встреча с Vince'ом Neil'ом прошлым вечером. Раззл всегда хотел, чтобы мы встретились, поскольку считал, что "мы, вокалисты", очень похожи. При других обстоятельствах обе группы, возможно, стали бы хорошими друзьями, но у судьбы были другие планы... Спасибо, что уделил мне время, Vince. Мы не так много говорили, но твои глаза сказали мне больше, чем 1000 слов. И твой вокал на концерте был великолепен. Приятно наконец-то увидеть вас, ребята, вживую! ❤️Michael✨».













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